A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) comemora mais uma grande conquista neste ano. A instituição, que administra cinco hospitais, sendo quatro em Minas Gerais e um em Cubatão na Baixada Santista, em São Paulo, teve um de seus projetos selecionado para apresentação no evento de premiação ao Prêmio CORE Federassantas 2021. A entidade ficou em segundo lugar com o desenvolvimento de uma ferramenta para acompanhamento da situação vacinal dos colaboradores e plataforma para coleta de dados de pesquisa na categoria “Melhoria de processos/sustentabilidade econômico-financeira”.

O evento de premiação, realizado no último dia 9, foi promovido pela Federação das Santas Casas e Hospitais de Belo Horizonte.

A premiação CORE/Federassantas tem como finalidade reconhecer boas práticas que efetivamente contribuem para a melhoria da gestão e da qualidade assistencial dos serviços prestados. Dentre os trabalhos enviados a FSFX encaminhou um total de nove projetos. Representando a Fundação São Francisco Xavier, esteve presente no evento, a enfermeira do setor de Ensino e Pesquisa, Alessandra Borges, participante do desenvolvimento e execução do projeto da pesquisa da vacina.

O projeto é um sistema web desenvolvido para uma dupla função: registrar e acompanhar a situação vacinal dos colaboradores de todas as unidades hospitalares da Fundação São Francisco Xavier e ser plataforma eletrônica para coleta de dados por meio do preenchimento de questionários eletrônicos de pesquisa. Esses questionários, são aplicados àqueles colaboradores que aceitaram participar da pesquisa, na qual vem sendo desenvolvida pela Instituição, tendo como um de seus objetivos acompanhar os níveis de anticorpos, possíveis reações adversas e possíveis casos de internação após vacinação contra o novo coronavírus.

“Estamos muito satisfeitos com o reconhecimento de uma instituição como a Federassantas. Demonstra a resiliência e capacidade de resposta do Hospital Márcio Cunha e da Fundação São Francisco Xavier. Isso porque, mesmo em um contexto de pandemia, a instituição foi capaz de desenvolver uma ferramenta capaz de trazer informações importantes quanto a status vacinal dos colaboradores, além de agilizar a coleta de dados daqueles que concordaram em participar da pesquisa”, comenta Dr. Milton Henriques Guimarães Júnior, coordenador de Ensino e Pesquisa da Fundação São Francisco Xavier.

Segundo Alessandra Borges a plataforma web – desenvolvida em um esforço conjunto com as áreas de tecnologia da informação, medicina ocupacional e ensino e pesquisa – foi fundamental para agilizar o processo de coleta de dados da pesquisa, além de tornar desnecessária a impressão de milhares de fichas de coleta. “O sistema proporcionou o acompanhamento em tempo real do status vacinal dos colaboradores; forneceu informações importantes para tomadas de decisões mais assertivas e ágeis; tornou-se possível uma coleta de dados eficiente, ágil e sistematizada e sem uso de papel, o que resultou em redução de tempo e custos, melhoria e simplificação dos processos”.