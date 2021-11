A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, deu mais um importante passo para sua chegada à capital mineira. A entidade, que vai inaugurar no próximo ano sua sexta unidade hospitalar, a primeira em Belo Horizonte, assinou, na sexta-feira (19), um Protocolo de Intenções com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O instrumento, que tem vigência de cinco anos, tem como objetivo firmar parcerias entre as instituições nas áreas de ensino, pesquisa, inovação e capacitação de mão de obra.

“Estamos empolgados em nos unir a uma das melhores universidades do país que é referência mundial em ensino e pesquisa. Essa parceria vai nos ajudar com nosso maior projeto atual, o Hospital Libertas, que vai será inaugurado em 2022. Temos a certeza de que essa cooperação será sucesso”, comenta o diretor de hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

Além do diretor, também participaram da reunião pela Fundação, o gerente de relações institucionais e captação de recursos, Flávio Henrique Rodrigues Pereira e a diretora administrativa e financeira, Flávia Braga, que assinou o protocolo representando o diretor-presidente da FSFX, Salvador Prado Júnior. Pela UFMG, participaram a reitora Sandra Regina Goulart; o vice-reitor Alessandro Moreira; a assessora da Reitoria para Assuntos da Saúde, Cristina Alvim; o chefe de gabinete, Rui Rothe Neves e professores da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Farmácia e Enfermagem, da Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

A próxima etapa para o início da parceria acontece no dia 16 de dezembro com um workshop para apresentação do Hospital Libertas, suas operações e perfil do corpo clínico, e das referidas escolas à equipe do Libertas.

HOSPITAL LIBERTAS

A primeira unidade hospitalar da FSFX em BH será voltada para atendimentos de alta e média complexidade. A expectativa é que o Hospital Libertas ofereça uma estrutura multifuncional de serviços de saúde, com suporte de urgência e emergência, hospital-dia, uma linha especial de cuidado ao idoso, além de toda a equipe multidisciplinar como enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, assistência social e de suporte. O hospital irá oferecer inúmeras especialidades médicas à população, bem como exames de ponta e alta tecnologia. Também está prevista uma unidade de Pronto-Socorro e atendimento 24 horas de urgência e emergência.