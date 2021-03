Governo divulga implementação da onda roxa no Vale do Aço

Para conter a evolução da pandemia, restabelecer com velocidade a capacidade de assistência hospitalar e preservar vidas na Região do Vale do Aço, o Governo de Minas criou a onda roxa e divulgou no final da tarde desta terça-feira (16) a implementação das medidas mais severas de restrição, como toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana. A determinação foi aprovada pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar os indicadores da doença no estado.

Veja na íntegra o documento:

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/minas-consciente-03-03-2021.pdf