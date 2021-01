HJMM reforça campanha de doação de sangue em Fabriciano

O Hospital Dr. José Maria Morais, gerido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, reforça campanha para doação de sangue. Além de chamar a atenção da população em continuar doando, o HJMM frisa que o serviço está preparado para receber os doadores com segurança, sem aglomerações, com agendamento prévio, e em conformidade com as recomendações das autoridades sanitárias.

Os objetivos são atrair doadores e manter os estoques de bolsas de sangue abastecidos. Em virtude da pandemia, hospitais e hemocentros de todo país enfrentam uma baixa significativa no volume de doações, comprometendo a realização de inúmeros procedimentos (cirurgias, transfusões, etc.), vitais para salvar vidas de pacientes.

Simone Alves de Souza, assistente social do HJMM, explica que é fundamental que as pessoas saudáveis continuem a fazer a doação de sangue regularmente. “A doação de sangue não compromete a imunidade ou traz riscos extras quanto à Covid-19 ao doador”, reforça a profissional.

Em Fabriciano, a prefeitura fornece o transporte e alimentação aos doadores até o Hemominas, em Governador Valadares, responsável pela captação e distribuição das bolsas de sangue para os hospitais da região.

“Reforçamos as medidas de prevenção no transporte, inclusive, obedecendo ao distanciamento recomendado no transporte. Por consequência da pandemia, são realizadas duas idas por mês ao banco de sangue, com no máximo 11 pessoas a cada viagem, que acontecem sempre às terças-feiras, na 2ª e 4ª semanas do mês”, detalha a assistente social do HJMM.

COVID-19

Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, pacientes que tiveram Covid-19 devem aguardar 30 dias após o fim dos sintomas para doarem. Já quem teve contato com pessoas confirmadas ou suspeitas da doença devem aguardar 14 dias para fazer a doação. Vale ressaltar que o exame para detecção da Covid-19 não está entre os que são feitos de praxe no ato da doação de sangue (como HIV, hepatite e sífilis).

QUEM PODE SER UM DOADOR DE SANGUE?

· Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos;

· Quem estiver em boas condições de saúde;

· Pesar no mínimo 50kg;

· Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

· Não apresentar ferimento cicatrizado;

· Tatuagem e/ou micropigmentação nos últimos 12 meses;

· Não estar gripado ou resfriado.