Hospitais da FSFX recebem premiação internacional no combate à Covid-19

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, que acaba de anunciar o investimento em um novo hospital na capital mineira, é reconhecida por sua eficiência em gestão hospitalar com inúmeras conquistas e premiações. A mais recente foi a certificação “Beyond Call of Duty for Covid-19” (Além do Dever para Covid-19) concedida pela International Hospital Federation (Federação Internacional de Hospitais-IHF) a apenas três hospitais no Brasil, todos filantrópicos, administrados pela FSFX e com mais de 70% de seus atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde. Dois deles estão em Minas Gerais e um em São Paulo: o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira (MG), e o Hospital de Cubatão, na cidade de mesmo nome em (SP).

A certificação Além do Dever para a Covid-19 é patrocinada pela Cruz Vermelha japonesa Ashikaga-Grupo Nikken e pela Federação Internacional de Fabricantes Farmacêuticos e Associações (IFPMA).

Os hospitais premiados receberam o certificado de reconhecimento após uma análise completa de um Comitê de Revisão Internacional composto por 16 especialistas do setor de saúde. A premiação foi concedida a instituições que apoiaram a melhoria do desempenho hospitalar e que, de forma proativa, implementaram respostas ou ações organizacionais inovadoras e notáveis para enfrentar a pandemia da Covid-19 na sua região ou país. Foram premiadas 103 entidades hospitalares em 28 países do mundo.

Entre as ações da FSFX, que se destacaram estão o projeto “O Que Importa para Você” e a “visita virtual” implementadas nos hospitais no período de pandemia. O objetivo de ambas é promover o atendimento humanizado por meio do acolhimento dos pacientes. Na primeira, os profissionais dos hospitais realizam desejos de pacientes internados. Pela visita virtual, pacientes de Covid em isolamento nos hospitais, tiveram a oportunidade de conversar com amigos e parentes por meio de chamadas de vídeos acompanhadas por psicólogos.

“Os Hospitais da Fundação São Francisco Xavier foram destemidos diante dos desafios impostos pela pandemia. A nossa cultura de responsabilidade e eficácia financeira foi importante na gestão dos recursos limitados durante a crise e nos proporcionou investir em leitos, pessoal, máquinas e equipamentos. Mas acreditamos que o mais importante no enfrentamento à Covid tem por base a nossa missão de uma assistência humanizada e de acolhimento, com equipes preparadas, capacitadas, qualificadas e acolhedoras”, comenta Mauro Oscar Soares de Souza Lima, diretor de hospitais da Fundação São Francisco Xavier.

PREPARAÇÃO

Antes mesmo do registro dos primeiros casos em suas regiões de atuação, a FSFX começou sua preparação para o enfrentamento da pandemia. Com o apoio da Usiminas, foram instalados novos leitos de UTI, realizadas adaptações nas estruturas dos hospitais, compra de dezenas de equipamentos médicos, aquisição de novos equipamentos de proteção para as equipes, capacitação dos colaboradores, ajustes em atendimentos de outras especialidades, entre outras medidas.