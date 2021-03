Hospital de Fabriciano promove campanha de incentivo à doação de sangue

O Hospital Dr. José Maria Morais, gerido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, pede que voluntários de todos os tipos sanguíneos agendem a doação para ajudar a regularizar os estoques. A coleta é realizada na sede do Hemominas, em Governador Valadares. A prefeitura garante o transporte e alimentação aos doadores voluntários. O hemocentro é responsável pela captação das bolsas de sangue e abastecer os hospitais da região, entre eles HJMM.

Com a pandemia, o número de doadores caiu significativamente em todo o país. Segundo dados do Hemominas, no site institucional, apenas o tipo sanguíneo AB+ (positivo) encontra-se em situação estável. Dos oito tipos sanguíneos existentes, cinco estão em nível crítico ou de alerta: O+ e A+ (positivos) e O-, A- e B- (negativo).

A doação é essencial, pois as unidades de saúde continuam atendendo pacientes com outras doenças e não só Covid-19. A assistente social do HJMM, Simone Alves, sensibiliza que o sangue doado pode salvar a vida de pessoas que se submeteram a cirurgias de urgência ou lesões de trânsito, pacientes em tratamentos complexos, hemofílicos e procedimentos oncológicos e outros.

“São procedimentos que necessitam de sangue para serem realizados e salvar a vida do paciente. Na coleta é retirado apenas 450 ml de sangue do doador. Este volume é reposto pelo organismo do doador em apenas 72 horas, mas pode derivar em vários compostos para diferentes tipos de transfusão e salvar até quatro vidas”, explica Simone Alves.

Para ser um doador de sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar bem descansado e alimentado no momento e apresentar documento original e oficial com foto. A recomendação é para que pessoas com mais de 60 anos ou de grupo de risco aguardem o fim do isolamento social para doar.

COVID-19

Caso o voluntário tenha sido infectado pelo vírus da COVID-19, ele ficará inapto pelo período de 30 dias para a doação de sangue. Já os voluntários que tiveram contato com pessoas infectadas pelo vírus, são considerados inaptos durante 14 dias após o último contato com essas pessoas.

Simone Alves de Souza, assistente social do HJMM, explica que é fundamental que as pessoas saudáveis continuem a fazer a doação de sangue regularmente. “A doação de sangue não compromete a imunidade ou traz riscos extras quanto à Covid-19 ao doador”, reforça a profissional.

SEJA DOADOR VOLUNTÁRIO

A doação é realizada a cada 15 dias, sempre às terças-feiras e pode ser agendada pelo telefone (31) 3841-5488. A próxima ida de voluntários ao Hemominas está prevista para o dia 30 de março e ainda há vagas. Todo o processo – do transporte à captação de sangue – é realizado com segurança e em conformidade com as normas sanitárias de prevenção ao coronavírus.

No dia da doação, é fundamental que o voluntário esteja descansado, alimentado e apresente documento original e oficial com foto. Quem já doou, deve observar o prazo entre doações de sangue: para homens, o intervalo é de 60 dias e para as mulheres de 90 dias entre as doações.