Durante o seminário “Itabira no Enfrentamento à Covid-19” promovido pela prefeitura do município, para apresentação de cases de sucesso no enfrentamento à pandemia, as iniciativas implantadas pelo Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) foram reconhecidas como essenciais para a região.

O evento foi realizado durante o último final de semana no teatro do Centro Cultural e contou com a participação da gerente de assistência do Hospital Municipal Carlos Chagas, Dra. Andréa Maria de Assis Cabral, que apresentou as ações de enfrentamento à Covid-19 adotadas na unidade desde o início da pandemia.

Suspensão das agendas eletivas de consultas, exames, cirurgias e visita hospitalar, foram algumas das medidas adotadas no HMCC como prevenção e combate ao novo coronavírus. “Criamos um espaço exclusivo para refeição, descanso e vestiário para os nossos colaboradores atuantes no setor de Covid-19 e modificamos o nosso fluxo de entrada e saída de paciente suspeito ou confirmado pela parte externa do hospital, além de alterar o nosso fluxo da maternidade. Essas iniciativas foram realizadas precocemente, tão logo notamos a necessidade das mudanças no combate a disseminação da Covid-19 e o esforço de todos os nossos colaboradores foi, sem dúvida, um diferencial para alcançarmos bons resultados”, afirma Dra. Andréa.

Foram realizadas ainda, algumas reformas nos espaços do HMCC para o enfrentamento da Covid-19. “Reformamos e fizemos a ativação da Clínica Médica II para leitos Covid-19 e adquirimos muitos equipamentos que foram de extrema importância para o atendimento aos pacientes. Todo o nosso trabalho foi feito com toda humanização e excelência que são premissas da Fundação São Francisco Xavier. O nosso trabalho vai continuar e implantaremos quantas melhorias forem necessárias para que os nossos pacientes possam contar sempre com o melhor atendimento”, reforça a gerente de assistência do HMCC.

RECONHECIMENTO

Durante a pandemia, em reconhecimento ao trabalho exercido pelo Hospital Municipal Carlos Chagas, a unidade foi reconhecida pela Federação Internacional de Hospitais no Programa Beyond The Call of Duty for COVID-19 (Além do Senso de Dever Covid-19) por seus planos de ação de resposta à Covid-19, junto a mais de 100 hospitais de 28 países. O Hospital recebeu o certificado de reconhecimento após uma análise completa de um Comitê de Revisão Internacional, composto por 16 especialistas do setor de saúde.