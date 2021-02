Hospital de Timóteo faz parto de gestante deficiente auditiva com auxílio de intérprete de Libras

O Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), de Timóteo, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), realizou nesta semana o primeiro parto de uma deficiente auditiva com acompanhamento de uma intérprete de Libras. A gestante, Kelly Cristina Vasconcelos Martins Moreira, deu à luz ao seu bebê, Nicolas Lucca Vasconcelos Moreira. A profissional de Libras acompanhou o parto a pedido da mãe.

A presença da intérprete, que será madrinha de Nicolas, ajudou muito na comunicação com a equipe e na experiência do parto, que foi realizado pela médica Vanessa Yuri Nakaoka Elias da Silva, devido a uma anormalidade no desenvolvimento gestacional que se caracteriza pela baixa produção de líquido amniótico chamada Oligohidrâmnio. Tanto a mãe quanto o recém, nascido passam bem. “Me senti muito tranquila e acolhida durante todo o tempo na maternidade. Foi tudo ótimo”, contou Kelly Cristina.

“Foi uma situação inédita e recebida com muito carinho por todos da equipe do Hospital e Maternidade Vital Brazil. Esse atendimento demonstra que a inclusão e a humanização estão presentes em nosso dia a dia enquanto instituição de saúde”, disse o Superintendente do Hospital e Maternidade Vital Brazil e Hospital Márcio Cunha, Dr. Bruno Nunes Ribeiro.

O HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL

A Fundação São Francisco Xavier assumiu o Hospital e Maternidade Vital Brazil em caráter emergencial em setembro do ano passado. Desde então, a Instituição vem gerindo recursos e promovendo o funcionamento saudável da unidade, com precisão, aporte tecnológico e zelo pelos pacientes. Desde o último dia 31 de dezembro, o contrato foi oficializado para mais seis meses.

O HMVB conta com 73 leitos, destes, são dedicados a atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com a prestação de serviços de Terapia Intensiva (UTI) adulto; leitos de Internação para atendimento às especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia, além da maternidade e o apoio ao diagnóstico.