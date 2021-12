O sonho da população de Santana do Paraíso de contar com um hospital no município vai começar a sair do papel em 2022. A prefeitura doou um terreno de 8 mil metros quadrados no bairro Parque Veneza, sendo 5 mil metros quadrados para a construção de um Hospital Filantrópico Regional, que irá atender pelo SUS, em diversas especialidades, como Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Ginecologia e Obstetrícia, Endoscopia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria.

O Hospital contará com 60 leitos, seno 10 de UTI. Também haverá internações Clínicas e Cirúrgicas, Pronto Atendimento para Urgência e Emergência, Assistência Médica 24 Horas e Diagnóstico por Imagem, através de Raios-X e Ultrassonografia. A previsão que é o hospital gere, ao menos, 150 empregos diretos. Profissionais terceirizados também serão contratados.

O Hospital Filantrópico será construído pela Associação Hospitalar São Vicente de Paulo, a mesma que administra o Hospital Jaques Gonçalves

Pereira, em Belo Oriente. Este hospital já é parceiro do município de Santana do Paraíso, na realização de cirurgias e exames. Ao todo, serão investidos R$ 12 milhões na construção do Hospital Filantrópico em Santana do Paraíso.

Os outros 3 mil metros quadrados do terreno foram cedidos para a construção da sede administrativa e de uma clínica do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço (Consaúde). A clínica vai realizar diversos exames especializados.

Com a construção da sede própria no Parque Veneza, o Consaúde deixará de pagar aluguel e terá condições de melhorar ainda mais os serviços prestados à população dos municípios associados ao Consórcio, entre eles Santana do Paraíso, pontua Bruno Morato, que é vice-presidente do Consórcio.

O prefeito avalia, ainda, que a construção do Hospital e da sede administrativa do Consórcio será um marco histórico para Santana do Paraíso e região. “Com a construção do Hospital Filantrópico e da Clínica do Consaúde, Santana do Paraíso se tornará um grande polo de serviços de saúde. Além disso, esse polo trará outros benefícios para a população. O Hospital e a sede do Consaúde vão movimentar a economia do município, com uma arrecadação mensal de R$ 1 milhão”, projeta Bruno Morato.

A Projeto de Lei 1198/2021, de autoria do Executivo, que autorizou a doação do terreno de 8 mil metros quadrados no Parque Veneza, foi aprovado na tarde desta segunda-feira (20/12), na Câmara Municipal. Bruno Morato acompanhou a sessão e discursou em defesa do projeto. A previsão inicial de construção do hospital é de três anos, a partir da promulgação da lei.