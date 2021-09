Hospital Libertas: o mais novo empreendimento da FSFX na capital mineira

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente, braço social da Usiminas que atua há mais de 52 anos nas áreas da saúde e educação, prepara sua chegada à capital mineira com um ambicioso plano de atuação no atendimento médico-hospitalar. O aporte é de R$ 280 milhões para o Hospital Libertas, na região da Pampulha e na consolidação da operadora de planos de saúde Usisaúde. O novo hospital irá gerar em torno de dois mil empregos entre diretos e indiretos. O projeto do empreendimento está a todo vapor no icônico prédio onde funcionava a sede da Usiminas e tem previsão de inauguração para março de 2022.

Para o presidente da FSFX, Salvador Prado Junior, o objetivo é levar toda a experiência e know-how da Instituição para a população de Belo Horizonte e Região Metropolitana. “Estamos vivenciando um momento em que todas as atenções estão voltadas para a saúde, que é o nosso bem maior. É com muita satisfação que anunciamos o nosso projeto de instalação do novo hospital, que recebeu o nome Libertas, e de consolidação do nosso plano de saúde – Usisaúde. Com certeza, são iniciativas importantes para contribuir para uma assistência à saúde de qualidade e humanizada, que são o nosso foco principal”.

EXPERIÊNCIA

Muito conhecida dos mineiros do leste do Estado, a Fundação São Francisco Xavier administra atualmente cinco hospitais, sendo quatro em Minas Gerais e um no estado de São Paulo. Dos hospitais em Minas, dois em Ipatinga (Hospital Márcio Cunha Unidades I e 2), um em Itabira (Hospital Municipal Carlos Chagas) e um em Timóteo (Hospital e Maternidade Vital Brazil). Em São Paulo, o hospital em Cubatão (Hospital de Cubatão).

“Somos referência em todas as regiões onde atuamos., ressalta Salvador. Na cidade de Ipatinga, por exemplo, o Hospital Márcio Cunha (HMC) de alta complexidade tem 548 leitos e atende a uma população de mais de 840 mil habitantes em 35 municípios do leste mineiro. Integra o seleto grupo de hospitais que possui a certificação internacional da Det Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS/NIAHO), patamar alcançado por apenas seis instituições brasileiras. Em 2019, tornou-se o primeiro Hospital do Brasil a conquistar o Prêmio HIMSS Elsevier Digital Healthcare Awards, dedicado a validar a excelência no uso de informações e tecnologia para melhorar a qualidade da saúde, o cuidado e a segurança do paciente. Ele é referência no Estado, sendo quarto em número de partos pelo SUS e o quinto em internações. Foi o primeiro hospital do país a obter o nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

“É essa experiência em cuidar de gente com respeito, carinho e eficiência que queremos também oferecer à população belo-horizontina. A nossa qualidade e competência pode ser constatada nos números, mas vai além deles. Está na simpatia de um enfermeiro, no cuidado de um técnico de enfermagem, na presteza de um recepcionista, na qualidade técnica e humana do corpo médico”, completa o diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

HOSPITAL LIBERTAS – FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

O Hospital Libertas é uma oportunidade para toda a região de BH. “Atualmente temos uma grande concentração de hospitais e clínicas na região central da cidade. Toda a cidade de Belo Horizonte, incluindo vetor norte, bem como municípios vizinhos, serão beneficiados com o novo hospital”, comenta Marcelo Teixeira, diretor comercial da FSFX.

A primeira unidade hospitalar da FSFX em BH terá 380 leitos para atendimentos de alta e média complexidade. A expectativa é que o Hospital Libertas ofereça uma estrutura multifuncional de serviços de saúde, com suporte de urgência e emergência, hospital-dia e uma linha especial de cuidado ao idoso.

A previsão é que o funcionamento seja iniciado em etapas com a abertura inicial de 140 leitos e um corpo clínico com aproximadamente 250 médicos, além de toda a equipe multidisciplinar como enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, assistência social e de suporte. O hospital irá oferecer inúmeras especialidades médicas à população, além de exames de ponta e alta tecnologia. Também está prevista uma unidade de Pronto-Socorro e atendimento 24 horas de urgência e emergência.

USISAÚDE

Além de inaugurar o Hospital Libertas, a FSFX também tem planos de ampliação e consolidação da Usisaúde. Com mais de 210 mil clientes nos setores médico-hospitalar, odontológico e transporte aeromédico, a Usisaúde é a operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier. Há mais de três décadas no mercado, ela é o plano de saúde dos mais de 13 mil colaboradores da Usiminas, além de muitos outros clientes. E a partir de setembro está sendo comercializado em Belo Horizonte e região metropolitana.

A Usisaúde é hoje a maior operadora filantrópica do país e a mais renomada do Vale do Aço. Além de oferecer uma rede própria de hospitais, o cliente Usisaúde também pode contar com atendimentos em hospitais que são referência em Belo Horizonte.

“A Usisaúde tem hoje 225 hospitais parceiros e mais de três mil médicos conveniados, sendo referência em Atenção Primária. O nosso compromisso tem sido o de oferecer atendimento médico-hospitalar, odontológico e transporte aeromédico com excelência, preço, qualidade e cobertura. Quem já conhece o Usisaúde sabe da sua eficiência e agora esse serviço será ampliado com a inauguração de mais um hospital na capital mineira”, conclui Marcelo Teixeira.

A FSFX

A Fundação São Francisco Xavier, braço da Usiminas nas áreas de Saúde e Educação, é uma entidade beneficente de assistência social, reconhecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Atuando desde 1969, a FSFX conta com mais de 6.500 colaboradores e está presente em seis estados brasileiros. Administra cinco unidades hospitalares, em Ipatinga, Timóteo e Itabira (MG), em Cubatão (SP). Sua gestão é marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Com esta expertise, a Instituição está chegando a Belo Horizonte com uma nova unidade hospitalar que contará com uma estrutura multifuncional de serviços, suporte de urgência e emergência, hospital-dia, além de diversas especialidades médicas e uma operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 210 mil beneficiários.

A Fundação São Francisco Xavier conta ainda com o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão. Na área de educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à graduação.