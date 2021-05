Hospital Márcio Cunha inicia novo ciclo de Conselho de Clientes

Com foco no diálogo e na melhoria contínua dos serviços prestados pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), no Hospital Márcio Cunha de Ipatinga, aconteceu na última quinta-feira (6), mais uma reunião do Conselho Consultivo. O encontro, que aconteceu virtualmente devido à pandemia, reuniu usuários de convênio e do SUS, da unidade hospitalar, selecionados pela Gerência de Relacionamento com os Clientes.

O objetivo do Conselho Consultivo de Clientes é promover o diálogo aberto entre a gestão da FSFX e os clientes, realizando reuniões onde o grupo de conselheiros pode identificar pontos críticos das jornadas e que necessitam ser revisados pela Instituição, além de sugerir soluções, para a melhor experiência dos clientes.

Com os encontros, os gestores do hospital têm a oportunidade de ouvir o cliente, reconhecendo a importância da transparência, valorizando a participação da comunidade. “Mesmo a distância, devido ao atual contexto vivenciado, fizemos questão de manter a agenda desse evento, dada a importância desse Conselho. Queremos ouvir, escutar tudo o que as pessoas têm a nos dizer a respeito da experiência que tiveram com o Hospital Márcio Cunha, para assim podermos aperfeiçoar cada vez mais os serviços ofertados pela Fundação São Francisco Xavier”, afirma o diretor-presidente da FSFX, Salvador Prado Júnior.

“Quero parabenizar a diretoria e toda equipe por essa iniciativa. Esse canal reforça que a Fundação São Francisco Xavier está buscando se aprimorar e melhorar a cada dia”, destacou o cliente Rodrigo Quintão dos Reis.

HISTÓRICO

O Conselho Consultivo de Clientes foi implantado em 2015, inicialmente no Hospital Márcio Cunha e Usisaúde do Vale do Aço. O projeto foi expandido para a Baixada Santista (SP), em 2017, e Belo Horizonte, em 2018, proporcionando melhorias nos serviços oferecidos pela Instituição, em reuniões que buscavam soluções para pontos críticos no relacionamento entre a FSFX e seus clientes.