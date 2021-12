O setor de Hemoterapia do Hospital Márcio Cunha (HMC) está em alerta e necessita de doadores de todos os tipos sanguíneos. O setor é responsável por ajudar a salvar a vida de pacientes internados, que precisam de transfusões em cirurgias, pacientes oncológicos ou até mesmo, àqueles que são acolhidos em uma emergência ao chegarem ao Pronto-Socorro da unidade.

Com o estoque do hospital vulnerável, principalmente nesta época do ano, devido às festividades, há o risco de desabastecimento.

PARA DOAR SANGUE

A Hemoterapia do HMC funciona de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 14h às 16h. O agendamento prévio poderá ser realizado pelo telefone 3829-9600 ou WhatsApp (31) 9686-1060.

Ao entrar na Recepção Principal da Unidade I do HMC, o doador pode se dirigir ao atendimento no guichê 16, localizado à esquerda de quem entra. Feito o cadastro e a identificação, o doador é encaminhado ao Guichê de Visitas para acesso à recepção da Hemoterapia.

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa, são critérios para doação: estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 68 anos ou idade de 16 a 17 anos com o consentimento formal do responsável legal, pesar mais de 52 kg e ter comportamento sexual seguro. Vale lembrar que para doar, é preciso levar documento oficial com foto e assinatura e estar bem alimentado

Doar sangue é um gesto de solidariedade e ajuda a salvar vidas. Participe ou incentive um amigo a realizar esta prática.