O Hospital Márcio Cunha (HMC) conquistou o Prêmio Excelência da Saúde 2021 concedido pela Revista Healthcare Management. A certificação destaca hospitais, operadoras de saúde e grupos empresariais que mais se destacaram nos últimos 12 meses.

O HMC foi destaque entre as instituições de saúde que alcançaram alta performance em sua gestão e sobressaíram em tecnologia. O diretor de Hospitais da Fundação, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima, esteve presente na solenidade de entrega do prêmio, que aconteceu no último sábado, 16 de outubro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

“É uma honra para o Hospital Márcio Cunha receber mais uma vez essa premiação. A certificação confirma a eficiência do trabalho diário desenvolvido pelas equipes e reforça nosso direcionamento para a inovação e tecnologia para aprimorarmos sempre nossos processos e resultados assistenciais para transformarmos vidas”, afirma Dr. Mauro Oscar, diretor de Hospitais da FSFX.