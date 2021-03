Hospital Márcio Cunha tem dia histórico no Centro Cirúrgico

Na última semana, a equipe do Centro Cirúrgico do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, teve um dia histórico com a realização da cirurgia de Tireoidectomia, seguindo uma linha especial de cuidados com base no protocolo ERAS – Enhanced Recovery After Surgery, tornando possível a alta hospitalar no mesmo dia, gerando altos níveis de satisfação para a paciente, familiares e toda equipe do hospital.

“É um grande avanço do Hospital Márcio Cunha e os benefícios são inúmeros: total qualidade e segurança no processo de recuperação, menor risco de infecção, além da otimização do serviço. Esse é o objetivo da Fundação São Francisco Xavier, da busca constante pela excelência da assistência e da gestão, garantindo segurança, proporcionando benefícios e gerando maior satisfação dos pacientes”, afirma o Superintendente do Hospital Márcio Cunha, Bruno Nunes Ribeiro.

O caso é o da paciente Joseana Cunha Carvalho e Silva, de 35 anos, que passou pelo procedimento no Hospital Márcio Cunha e teve alta hospitalar em menos de 12 horas pós cirurgia. “Estou muito satisfeita com o acolhimento da equipe, com a assistência de qualidade recebida durante o dia da cirurgia e de poder me recuperar no conforto do meu lar, com segurança e tranquilidade, pois a equipe está me acompanhando e me monitorando durante meu pós operatório”, afirma Joseana.

A cirurgia de Tireoidectomia, procedimento para retirada total ou parcial da tireoide, é uma técnica que beneficia pacientes com hipertireoidismo ou com o bócio volumoso, e é considerado o tratamento capaz de levar à cura do câncer de tireoide. As complicações cirúrgicas decorrentes da Tireoidectomia são muito raras, mas em geral, se os pacientes apresentam uma recuperação muito boa após o procedimento, a alta hospitalar ocorria com pelo menos 24 horas. Esse é o primeiro caso de Minas Gerais, de realização da intervenção cirúrgica com base em uma linha de cuidados especiais (protocolo ERAS), tornando possível a alta em menos de 12 horas.

“Queremos agradecer e parabenizar a equipe do Hospital Márcio Cunha. Minha esposa passou por um procedimento, sendo a primeira vez que ocorre no hospital, a cirurgia de retirada total da tireoide com alta no mesmo dia. O atendimento da equipe médica foi espetacular, excepcional, os profissionais foram muito atenciosos e competentes. Nossos parabéns a toda equipe, todos nota 10!”, conclui Jésus Henrique Silveira e Silva, marido da paciente.

PROTOCOLO ERAS – O QUE É?

O protocolo ERAS visa reduzir o tempo de internação pós-operatória de alguns grupos de cirurgias, através de uma linha de cuidados especiais, de forma a garantir alta no dia do procedimento cirúrgico ou nas primeiras 24 horas. É adotado por instituições de saúde em todo o mundo, e garante total qualidade e segurança no processo de recuperação, além de otimizar recursos e gerar maior satisfação aos clientes.