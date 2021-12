O reajuste do valor do contrato de gestão do Hospital e Maternidade Vital Brazil foi tema de uma reunião realizada na tarde de quarta-feira em Belo Horizonte envolvendo o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) Fábio Baccheretti Vitor, o prefeito de Timóteo Douglas Willkys, o secretário municipal de Saúde Eduardo Morais e o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Salvador Prado Júnior.

A FSFX é atual mantenedora da unidade hospitalar situada em Timóteo. Ela assumiu a gestão do HMVB em 10 de setembro de 2020, por meio de um acordo emergencial firmado com o Governo do Estado. O atual contrato vence no final de dezembro deste ano. A intenção do município é renovar esse acordo por mais seis meses, caso a FSFX aceite. Encerrado esse período haverá um chamamento público para a contratação de uma instituição pelo prazo de cinco anos.

Durante a reunião na Secretaria de Estado de Saúde, a atual mantenedora solicitou um reajuste no repasse sob a alegação de que o valor atual é insuficiente. O prefeito Douglas Willkys, por sua vez, explicou que o município possui limites orçamentários e por isso recorreu ao Estado para estudar a viabilidade de fazer esse incremento.

O secretário estadual de Saúde Fábio Baccheretti se comprometeu a analisar a solicitação da FSFX e se empenhar para auxiliar institucionalmente o município nessa questão. Também ficou acertado, conforme explica o secretário municipal de Saúde, Eduardo Morais, de a SES disponibilizar o apoio de uma equipe técnica na elaboração do documento que embasará o chamamento público para a nova fase de gestão do HMVB. “Sem dúvida esse apoio será fundamental nessa etapa de transição que se dará dentro da nova política de atenção hospitalar do Estado conhecida como Valora Minas e que tem como foco os usuários do SUS”, destacou Eduardo Morais.

ORDEM DE SERVIÇO

Após a reunião, o prefeito Dougals Willkys convidou Fábio Baccheretti a estar presente em Timóteo no mês de janeiro para a assinatura da ordem de serviço da obra de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Limoeiro, na Regional Leste. Na mesma ocasião a Fundação São Francisco Xavier deve inaugurar no município a sua unidade de hemodiálise que atenderá 100% pelo SUS.