Hospital Vital Brazil oferece exames laboratoriais na própria unidade

O Hospital e Maternidade Vital Brazil, (HMVB), administrado pela Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas nas áreas da saúde e da educação, oferece à comunidade exames laboratoriais na própria unidade, possibilitando mais comodidade e assistência à população de Timóteo e região. Importante lembrar que fáceis e rápidos de fazer, os exames laboratoriais dão suporte em até 80% das decisões médicas, podendo ajudar a prevenir complicações de doenças que podem parecer, pelo menos aparentemente, silenciosas.

A nova recepção do Diagnóstico por Imagem objetiva proporcionar mais praticidade e segurança aos clientes em atendimentos eletivos. Desta forma, o HMVB conta com uma cobertura para casos de urgência e emergência 24 horas por dia.

VARIEDADE DE EXAMES

Outros tipos de exames podem ser feitos evitando o deslocamento de pessoas da comunidade para outros municípios. Estão disponíveis no HMVB os exames: Ultrassonografia e Ecodopplercardiograma, Doppler colorido, Radiologia, Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, Eletroneuromiografia, MAPA, Holter, Teste da Orelhinha, Audiometria e Exames Laboratoriais.

“Estamos trabalhando para que, cada vez mais, a população de Timóteo tenha acesso a uma assistência completa e de qualidade no próprio município. Atualmente a unidade conta com 85 leitos, e 55 deles são dedicados a atendimento ao SUS. Além disso, contamos com a prestação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto; leitos de internação (para as especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ortopedia); a Maternidade e o Apoio ao Diagnóstico”, destaca a coordenadora de Assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil, Dra. Alessandra de Sousa Andrade Martins.

NOVO TOMÓGRAFO

Neste mês aconteceu ainda o anúncio da destinação de R$ 1,2 milhão para a aquisição de um novo tomógrafo para o HMVB, recursos que serão destinados por meio de uma emenda parlamentar do suplente de senador, Alexandre Silveira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou os trâmites para a compra do tomógrafo que se tornará patrimônio do SUS.