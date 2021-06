Ipatinga alcança marca de mais de 60 mil pessoas vacinadas

Ipatinga ultrapassou a marca de 63.420 pessoas vacinadas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (17). Isso representa 23,7% da população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta a existência de 265.405 residentes na cidade. De acordo com dados divulgados diariamente no boletim epidemiológico do município, foram aplicadas até o momento 91.530 mil doses de vacinas, sendo 63.420 da primeira e 28.110 da segunda dose.

A tendência é que o número de vacinados aumente de forma exponencial nos próximos dias. Para acelerar ainda mais a vacinação da população, a Prefeitura de Ipatinga realiza neste sábado (19) o Dia D de Vacinação contra a Covid e pretende alcançar mais de 4 mil pessoas.

Neste dia ocorre no estacionamento do Ipatingão, de 9h às 16h, o atendimento em formato de drive-thru com o objetivo de vacinar profissionais da Saúde e da Educação (previamente cadastrados no site da prefeitura e agendados), e ainda profissionais de forças de segurança.

Uma recomendação importante para evitar aglomerações é que as pessoas só compareçam nos pontos de vacinação de acordo com agendamento e que tenham do em mãos o comprovante de vínculo empregatício.

GRÁVIDAS E PUÉRPERAS

Também neste sábado (19), quatro Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga estarão funcionando de 8h às 17h, para atender exclusivamente grávidas (com e sem comorbidades) e puérperas (até 45 dias após o parto).

As Unidades que estarão abertas neste sábado são: Veneza, Esperança I, Jardim Panorama e Bethânia. As pessoas deste grupo que não têm cadastro nas UBS’s podem se encaminhar à Unidade de referência portando o cartão de pré-natal ou caderneta de vacinação do recém-nascido e um comprovante de residência em Ipatinga em seu nome.

Os grupos estão sendo contatados pelas Secretarias de Saúde para agendamento do horário de vacinação.