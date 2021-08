Ipatinga amplia vacinação contra meningite nas UBSs

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a vacina meningocócica C (Conjugada). O público é atendido de 8h às 15h30. O município segue recomendação do Ministério da Saúde, que ampliou a vacinação contra meningite para crianças com idades até 10 anos, 11 meses e 29 dias. A imunização prossegue até dezembro de 2021.

A vacina meningocócica C é recomendada para crianças menores de cinco anos, com a aplicação de duas doses aos três e cinco meses, além de uma dose de reforço aos 12 meses de idade. Visando o aumento da proteção contra o vírus e a redução da transmissão, além de considerar o retorno das aulas presenciais, a estratégia foi a ampliação das faixas etárias.

A secretaria de Saúde informa que a ampliação só se enquadra para as crianças que não receberam nenhuma dose de reforço.

TRANSMISSIBILIDADE

Apesar da incidência da doença prevalecer em crianças menores de um ano de idade, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis por mantê-la em circulação. “Por isso, é tão importante garantir elevadas coberturas vacinais tanto na população infantil como em pré-adolescentes”, explica a diretora do Departamento de Epidemiologia, Sâmela Iglesias.

Em 2021, até o momento a cobertura vacinal registrada é de 93,11% em menores de 1 ano e de 93,01% em crianças de até 1 ano.

RISCOS

A meningite é causada por vírus, fungos e bactérias, sendo caracterizada pela inflamação das membranas (meninges) que envolvem o cérebro e medula espinhal. É considerada uma doença com grandes taxas de mortalidade, pode trazer sequelas de longo prazo, como complicações neurológicas, perda de membros, perda auditiva e paralisia.