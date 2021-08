Ipatinga atinge vacinação de quase 80% da população adulta contra a Covid-19

Ipatinga já vacinou quase 80% da população adulta na campanha de imunização contra a Covid-19. O número indica que, de cada dez pessoas com 18 anos ou mais, oito já receberam pelo menos uma dose de imunizantes. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira (25).

Entre este grupo, 28% já têm esquema vacinal completo, composto por duas doses no caso dos imunizantes do Butantan/Coronavac, Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e da Pfizer, ou por dose única, da Janssen.

O balanço da tarde desta quarta-feira aponta nada menos do que 217.599 doses de vacinas aplicadas no município. Sendo que da primeira dose são 160.909. Da segunda dose, são 52.126. Há, ainda, mais 4.564 aplicações de dose única.

A população adulta do município é composta por cerca de 204 mil pessoas, segundo as estimativas do IBGE de 2020. O governo de Ipatinga adiantou que pretende vacinar este público com pelo menos uma dose de imunizantes até o final deste mês.

Em números absolutos, Ipatinga é um dos municípios do Estado de Minas Gerais que mais vacinam, e segue avançando em seu calendário por faixa etária com celeridade, à medida que novas remessas são entregues pelo Ministério da Saúde, contando com uma logística ágil e organizada para distribuição nas Unidades de Saúde.

A evolução diária da campanha pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://www.ipatinga.mg.gov.br/coronavirus. Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas no município, distribuição de doses, doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do Plano Nacional de Imunização (PNI).

HORÁRIO ESTENDIDO

Para atingir a cobertura de pessoas na faixa etária de 18 anos acima, a Secretaria de Saúde está mantendo ao longo da semana o horário estendido para vacinação contra Covid-19 em algumas das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da rede local, sem a necessidade de agendamento.

As pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a 1ª dose da vacina podem se dirigir às UBS’s. E, além destas, também estão sendo atendidas aquelas que estão dentro do prazo estipulado no cartão de vacinação para receber a segunda dose, conforme datas e horários informados.

Confira as unidades com horário estendido durante a semana:

Bom Jardim I – Até 19h30

Caravelas – Até 21h

Esperança I – Até 20h

Jardim Panorama – Até 20h

Limoeiro – Até 21h

Parque das Águas – Até 19h30 – na sexta-feira (27), somente até 16h

Vila Militar – Até 19h30