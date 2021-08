Ipatinga conclui Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022-2025

A Secretaria de Saúde de Ipatinga concluiu a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS), que contém as diretrizes que nortearão as atividades na área para os próximos quatro anos. O documento orienta as ações de coordenação e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) na sua esfera municipal, detalhadas em um conjunto de metas, contemplando os trabalhos prioritários a serem executadas no período e que incluam ações nas áreas de vigilância, atenção e gestão em saúde.

Com a situação epidemiológica ocasionada pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19, não foi possível realizar a Conferência Municipal de Saúde. Em atendimento a recomendação dos Conselhos Nacional e Estadual de Saúde, foi criada uma comissão com representantes dos segmentos de Usuários, Trabalhadores de Saúde e governo para discussão do Plano Municipal anterior e adequações, visando o novo Plano para o quadriênio 2022-2025.

O secretário de Saúde, Cléber de Faria, explicou que o Plano Municipal, conforme estabelece a legislação do SUS, deve conter diretrizes, objetivos e metas, sendo compatíveis com o Plano Plurianual do mesmo período. Compete ao Conselho Municipal de Saúde deliberar sobre essas diretrizes, as quais nortearão as ações de saúde no quadriênio.

“A cada quatro anos, é necessária a elaboração de um Plano de Ações que contemple as necessidades dos munícipes e que apresente dados reais de diagnóstico e demanda pelos serviços de Saúde”, explicou o secretário.

Dentre as ações contidas no PMS, destacam-se a garantia de acesso a serviços na Rede de Assistência à Saúde municipal e aprimoramento dos equipamentos de prestação de serviços.

O documento assegura ainda serviços de qualidade, com equidade, no tempo certo, respondendo às necessidades do usuário, qualificando a rede de forma hierarquizada, humana, qualificada.