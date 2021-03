Ipatinga cria força-tarefa para agilizar vacinação contra covid

A Prefeitura de Ipatinga está realizando uma força-tarefa a fim de acelerar a vacinação contra a Covid-19 no município. Nesta segunda-feira (1º), quatorze equipes foram empenhadas na vacinação dos idosos de 85 a 89 anos cadastrados nas áreas das UBS’s dos bairros Veneza (Centro e Vila Ipanema) e Bom Retiro (Cariru, Castelo, Horto, Imbaúbas, Santa Mônica, Das Águas e Bela Vista). Todos serão vacinados em suas residências por profissionais da saúde devidamente identificados com crachás.

Atualmente, habitam em Ipatinga 1.752 pessoas na faixa etária de 85 a 89 anos, e a expectativa da pasta é concluir até sexta-feira (5) a imunização desse público, iniciando em seguida o atendimento aos 3.102 do grupo de 80 a 84 anos.

O objetivo da ação é completar a imunização das 4,8 mil pessoas pertencentes ao grupo prioritário de 80 a 89 anos, à medida que os imunizantes forem disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Todos os idosos acima de 90 anos já foram vacinados em Ipatinga. A Secretaria de Saúde informa que a vacinação de todos os idosos acima de 80 anos será realizada nos domicílios, para evitar o deslocamento deste público.

O prefeito Gustavo Nunes informa que Ipatinga aguarda ainda para esta semana a entrega de novos lotes de vacina. E, para agilizar o atendimento ao público preferencial, o município montou uma força-tarefa envolvendo diversas secretarias. “Estamos multiplicando os esforços da Secretaria de Saúde, envolvendo outras pastas para otimizar os serviços, realizando um trabalho conjunto para dinamizar a vacinação no município”, destacou o prefeito.

TRABALHADORES DA SAÚDE

O município já vacinou com a primeira dose um total de 5.063 trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento à Covid. Outros 3.227 receberam a segunda dose. Foi disponibilizado no site da PMI, nas últimas semanas, um questionário elaborado para que profissionais da rede privada e autônomos cadastrassem suas informações e se habilitassem para vacinação contra a Covid-19 em Ipatinga. Foram imunizados inicialmente profissionais que atuam nos serviços de saúde, com vínculo no CNES/CNS.

O Programa Nacional de Imunização (PNI) orienta que todos os profissionais de saúde sejam vacinados. Mesmo com lotes de vacina ainda reduzidos para atender os grupos prioritários, o município está conseguindo imunizar com agilidade as camadas preferenciais definidas pelo PNI.

“Estou muito feliz por ter conseguido receber a vacina como profissional de saúde autônomo. Sei da importância da vacina para todos da linha de frente, mas nós que trabalhamos em clínicas e consultórios, lidando diariamente com o público, também precisávamos nos vacinar, por prestar serviços essenciais. O cadastro é bem simples, e foi super-rápido o tempo entre meu contato com a prefeitura e a vacinação”, agradeceu a fonoaudióloga Luciene Gontijo.