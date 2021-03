Ipatinga faz novo chamamento público para profissionais da Saúde

A Prefeitura de Ipatinga está anunciando um novo Chamamento Público Simplificado, para contratação temporária de cinco médicos intensivistas e três fisioterapeutas, visando atender necessidades de combate à Covid-19. Os candidatos selecionados atuarão nas unidades da rede pública de saúde do município, construídas ou adaptadas com a finalidade de combater a ação do Covid-19.

A contratação será pelo período de três meses, a contar da assinatura dos contratos, que poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, conforme a necessidade dos serviços e até a extinção do estado de pandemia em Ipatinga.

Os requisitos para as vagas de médico são: possuir ensino superior completo em medicina, com atuação de pelo menos seis meses em atendimento de urgência e emergência em UTI Geral ou UTI Covid, habilidades para atendimento de situações como parada cardiorrespiratória, emergências cardiovasculares, respiratórias e neurológicas, intubação orotraqueal, sedação e analgesia, tratamento do choque/manejo de drogas vasoativas. O profissional admitido irá desempenhar atividades na carga horária de 20 horas semanais e contará com salário base de R$ 5.047,77 mais incentivos de compensação.

Já para as vagas de fisioterapeuta é necessária graduação em Fisioterapia, com registro no Crefito, além de experiência na área hospitalar. O profissional admitido irá desempenhar atividades na carga horária de 30 horas semanais e contará com salário base de R$ 2.770,39

INSCRIÇÕES

Aos interessados, as inscrições serão realizadas até às 9h do dia 04 de abril. E serão recebidas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico correspondente ao Chamamento Público da Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG – Edital 06/2021.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o link https://forms.gle/F2oEZRTx2TND3EvN7, preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição; confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela internet; visualizar confirmação de realização da inscrição no e-mail pessoal indicado no Formulário Eletrônico de Inscrição.

O candidato deverá conferir se sua inscrição foi validada. Em caso negativo, deverá enviar para o whatsapp 3829-8236 comprovante de realização de inscrição, até o horário de 15h do dia 5 de abril para verificação dos dados. Após análise, será divulgada no site www.ipatinga.mg.gov.br, link “Diário Oficial”, após às 18h do dia 06 de abril, relação definitiva dos candidatos inscritos no chamamento público.

SELEÇÃO

A seleção, de caráter classificatório, se dará através da avaliação dos documentos enviados pelos candidatos no período de inscrição. A classificação será realizada mediante a avaliação da ficha de inscrição quanto ao preenchimento correto e completo dos dados.

Será levada em consideração também avaliação referente ao tempo de experiência profissional, no emprego a que concorre, considerando-se um ponto por semestre de experiência num total de 5 pontos.

Para mais informações sobre esta seleção, acesse o edital que está disponível em nosso site para consulta no link https://forms.gle/F2oEZRTx2TND3EvN7