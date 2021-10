Ipatinga inicia atendimentos do “Programa Fila Zero”

Teve início na manhã desta sexta-feira (1º), na praça dos Três Poderes, em Ipatinga (MG), os atendimentos do “Programa Fila Zero”. A ação foi iniciada com a realização de 500 exames de ultrassonografia de abdômen e transvaginal. No sábado (2), os atendimentos continuam no mesmo local, com previsão de execução de 600 exames de articulação e mamas.

O “Programa Fila Zero” pretende reduzir e até eliminar inteiramente a demanda de espera por exames de ultrassonografia. Foram contratados 30 mil novos exames de ultrassom, que se somam a outros 17 mil já previstos para o ano. Parte dos exames serão realizados pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), dentro de suas unidades de atendimento, e outra parte na carreta com profissionais e equipamentos que, após concluir o expediente no Centro, vai percorrer as regionais do município.

As marcações estão sendo realizadas pela Secretaria de Saúde. A ordem de prioridade levou em conta os casos de pacientes mais urgentes e o tempo de espera na fila. O atendimento na Unidade Móvel de Saúde, que segue todas as medidas de proteção contra a Covid-19, terá impacto decisivo na diminuição da demanda reprimida de exames no município.

O chefe do Executivo informa que o investimento da administração municipal no programa chega a mais de R$ 2 milhões. “Um dos desafios da nossa gestão é tornar melhor a vida de cada um dos 265 mil munícipes. Trata-se de uma ação histórica na nossa cidade, mais necessária do que nunca, para enfim zerarmos a fila de atendimento, se não em todas, na maioria dos exames”, informou o prefeito.

ROTEIRO DA CARRETA

A carreta com o “Programa Fila Zero” começa a circular pelos bairros de Ipatinga na próxima semana, atendendo as pessoas agendadas e que já fazem parte do cadastro do Sistema Sanitas. Durante duas semanas os serviços serão realizados na Praça da Maçonaria, na avenida José Assis de Vasconcelos, atendendo pessoas do bairro Bethânia e Vila Militar. Em seguida a carreta estaciona na praça do campo do Bigode, próximo à Escola Márcio Andrade Guerra, para atender os bairros Veneza, Planalto e Caravelas.

Depois será a vez da praça do bairro Vila Celeste, onde pessoas da localidade e do Vale do Sol receberão atendimento. Na sequência, o caminhão estaciona no bairro Limoeiro e atende as pessoas agendadas do Barra Alegre e Vila Formosa, seguindo dali para o bairro Iguaçu, onde permanece por mais duas semanas para receber moradores do Iguaçu, Ideal, Jardim Panorama e Cidade Nobre.

Continuando as atividades, a localidade seguinte a receber a carreta é o bairro Canaãzinho. Ali serão atendidos ainda os moradores do Canaã. Outro bairro a ser visitado na sequência é o Esperança.

Após percorrer as localidades, a carreta retorna para a praça dos Três Poderes para continuar o atendimento na região central.