Ipatinga inicia imunização de idosos contra Covid-19

Conforme o Plano de Contingência em Minas Gerais e seguindo orientações do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Ipatinga começa a vacinar agora, contra a Covid-19, idosos em instituições de longa permanência, além dos cuidadores que trabalham nestes locais. Eles são beneficiados com parte das 4.700 doses da vacina que foram encaminhadas à cidade no primeiro lote disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais.

A imunização dos idosos internados e seus cuidadores começa nesta sexta-feira (29), nas instituições Lar da Divina Providência, Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados e Fraternidade Paulo de Tarso. Ao todo, serão aplicadas 277 doses.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que como a quantidade de vacinas ainda é pequena, a prioridade absoluta é a imunização dos trabalhadores da saúde que precisam lidar contra o vírus em sua rotina diária. E destaca a importância da continuidade dos protocolos sanitários até que cheguem novas remessas da vacina.

MAIS VACINAS

De acordo com informação repassada à Secretaria de Saúde de Ipatinga pela Superintendência Regional, um novo lote de vacina contra a Covid-19 chega ao município ainda nesta sexta-feira (29).

A vacinação no município começou no dia 20 de janeiro, com prioridade para os profissionais envolvidos diretamente na assistência aos pacientes do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

PROTOCOLOS DE CONTROLE

A Secretaria Municipal de Saúde adotou medidas rigorosas para garantir o controle e a destinação das vacinas. Até o momento, já foram aplicadas 2433 doses, com imunização de trabalhadores da linha de frente no combate à pandemia no município de Ipatinga.

“Centralizamos a aplicação das vacinas na Policlínica Municipal. Para garantir a destinação correta das vacinas, um veículo transporta os funcionários de seus setores de origem até o prédio. Eles são cadastrados, seguindo-se a imunização. Todos os dados ficam registrados no Sistema Integrado de Saúde (Sanitas)”, informou Juliano Nogueira, secretário municipal de Saúde.

Outra medida adotada para garantir o controle das doses aplicadas no município é manter uma lista atualizada de todas as pessoas que receberam a vacina em Ipatinga, contendo as seguintes informações: dados do vacinado (CPF, nome completo, sexo, data de nascimento e nome da mãe); grupo prioritário; nome da vacina; tipo de dose aplicada, data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; CPF do vacinador, e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) do serviço de vacinação.