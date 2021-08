Ipatinga inicia vacinação contra Covid-19 de pessoas acima de 18 anos

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua avançando com celeridade em Ipatinga. A Secretaria Municipal de Saúde adiantou que começa a agendar, já nesta quarta-feira (18), o atendimento das pessoas na faixa etária de 18 anos acima. No caso dos industriários, dentro dessa mesma faixa etária, a vacinação também será nas Unidades Básicas de Saúde, de 8h às 16h, conforme agendamento.

A iniciativa mostra a organização e eficiência das equipes de saúde que estão trabalhando para garantir que toda a população adulta receba a vacina com a maior agilidade possível, além de assegurar a segunda dose, dentro dos prazos previstos, àqueles que já estão aptos a recebê-la.

O prefeito Gustavo Nunes garante que a rapidez na ampliação da imunização, que evolui semanalmente para alcançar novos grupos, vem sendo possível devido à estrutura eficaz montada pela gestão municipal. “Com a inclusão de quem tem 18 anos acima, vamos ampliar ainda mais a cobertura vacinal em nossa cidade, que já superou os 70% da população adulta. O objetivo é um só: garantir a proteção a cada Ipatinguense, para que possamos, no menor tempo possível, voltar à normalidade”, comentou o chefe do Executivo.

Ipatinga é o município do Vale do Aço mais avançado em relação à cobertura vacinal com a primeira dose, e garante destaque também entre as cidades que mais avançam em relação à vacinação geral por idade, em todo o Estado.

DOSES APLICADAS

O vacinômetro desta terça-feira (17) apontou que 144.546 pessoas residentes na cidade já receberam a primeira dose de imunizantes. O número de ipatinguenses alcançados com a segunda dose é de 49.149. Outras 4.513 pessoas receberam a dose única.

Para que os munícipes recebam os imunizantes, os Agentes de Saúde da unidade mais próxima de sua residência entram em contato. Caso isso não tenha sido feito, a orientação é que a pessoa dentro da faixa etária atendida (mas que ainda não se vacinou) procure as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para realizar o cadastro e, eventualmente, o agendamento.

CRITÉRIOS PARA O AVANÇO

O titular da Secretaria Municipal de Saúde, Cléber de Faria, explica que o processo adotado pela pasta tem se mostrado bastante eficaz, sendo que semanalmente o comitê gestor de vacinação se reúne para definir as ações e medidas em relação ao atendimento à população em Ipatinga.

“Regularmente, nos reunimos com todos os setores envolvidos para avaliar o quantitativo de vacinas recebido e as doses aplicadas. Só após uma análise criteriosa decidimos que ação será mais eficaz para cada instante”, explica.

TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS

Nesta semana o município continua mantendo taxas reduzidas de ocupação de leitos UTI-Covid. A vacinação avançada tem sido fundamental para redução dos níveis de internação. O boletim epidemiológico que pode ser acompanhado diariamente pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Ipatinga registra taxa de 30% de ocupação de leitos, evidenciando o acerto de estratégias locais adotadas para combate à doença.