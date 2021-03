Ipatinga recebe 11 respiradores e aguarda novos leitos de UTI

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, não está medindo esforços para concluir as tratativas com os governos Federal e Estadual a respeito da habilitação dos novos leitos e equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o município, destinados a pacientes acometidos pela Covid-19.

A realidade de Ipatinga quanto ao nível de ocupação dos leitos não é uma peculiaridade local, sendo um momento circunstancial vivido por todo o país. Contudo, uma série de medidas já estão sendo tomadas pelo poder público, em diversas frentes, para conter o agravamento da pandemia.

Ipatinga conta atualmente com 45 leitos de UTI-Covid-SUS e está pleiteando o credenciamento de novas unidades. O município já recebeu 11 respiradores do governo Federal, por intermédio do deputado federal Euclydes Marcos Pettersen. Embora não sejam de alta performance, os equipamentos foram adaptados e estão aptos a atender os pacientes internados nas UTI’s Covid.

“Não mediremos esforços para trazer esses leitos para o município. Estamos realizando o cadastramento para habilitação junto ao Ministério da Saúde, e nos propusemos a custear esses leitos com recursos do próprio município para acelerar o processo de instalação e funcionamento até que o credenciamento seja autorizado”, informou o prefeito Gustavo Nunes.

Com a habilitação dos novos leitos de UTI, a capacidade de atendimento aos pacientes Covid na rede municipal de saúde aumentará, constituindo-se alívio importante para as demandas de internações em Ipatinga e região.

CENTRO DE REFERÊNCIA

As obras de reforma do antigo Restaurante Popular, no Novo Centro, para implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, estão em fase de conclusão. A expectativa é de que sejam finalizadas até o fim deste mês. A edificação está sendo adaptada à nova finalidade na área de saúde e deverá cumprir esta função até que a vacina contra o Coronavírus esteja ao alcance de toda a população.

“Nossa proposta é que o Centro de Referência componha o fluxo de cuidados na Rede de Saúde, atendendo os casos leves e encaminhando os casos graves para a rede de urgência e emergência. Com este serviço, vamos conseguir fazer a testagem, triagem e acompanhamento dos casos positivos, diminuindo o fluxo nos hospitais”, adiantou o chefe do Executivo.

ATENÇÃO E CUIDADOS

A Prefeitura de Ipatinga reforça que, devido ao momento delicado imposto pela pandemia, as medidas preventivas a serem adotadas pela população devem ser permanentes. Uso constante de máscara, higienização das mãos e ambientes e distanciamento mínimo de 1,5 metro são alguns dos cuidados básicos que auxiliam no combate à proliferação do vírus. No município, as equipes de saúde orientam que os pacientes que estão com sintomas leves devem permanecer em casa. Não há necessidade de procura demasiada por pronto-socorro em quadros leves.