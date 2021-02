Ipatinga segue imunizando idosos preferenciais e trabalhadores da Saúde

Nesta quinta-feira (18), está sendo vacinado o grupo preferencial de idosos com idades acima de 90 anos. É importante esclarecer que todos os munícipes pertencentes a este grupo, de todos os bairros da cidade, sem nenhuma exceção, mesmo que não tenham UBS, serão imunizados em casa nos dias 18, 19 e 22 de fevereiro e, se necessário, durante os dias que se seguem.

A vacinação ocorrerá em rota pré-agendada pela Secretaria de Saúde, devendo os moradores aguardar as equipes técnicas em seus domicílios, sendo que a equipe da Saúde estará devidamente identificada.

A Secretaria de Saúde volta a reforçar que continuam sendo imunizados servidores da Secretaria Municipal de Saúde que em razão de suas atividades tenham contato com o público; demais trabalhadores da saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, incluindo administrativos. Também se enquadram neste grupo os profissionais da saúde que atuam no INSS, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos.

O atendimento aos trabalhadores da saúde que estão recebendo a primeira dose de imunização ocorre prioritariamente na Policlínica Municipal. Já as pessoas que estão recebendo a segunda dose da vacina devem se encaminhar à Unidade de Saúde do bairro Iguaçu.

INFORMAÇÕES

Para facilitar o acesso às informações sobre a Covid-19, a Prefeitura de Ipatinga disponibilizou em seu site um questionário de perguntas e respostas que vai auxiliar os munícipes em suas dúvidas. Basta acessar o site https://www.ipatinga.mg.gov.br/ e clicar no banner “Informações sobre a Covid-19 em Ipatinga”.

CADASTRO TRABALHADORES DA SAÚDE

A prefeitura de Ipatinga disponibilizou também no seu site um questionário elaborado para que os trabalhadores da saúde da rede privada e autônomos cadastrem suas informações e se habilitem para vacinação contra a Covid-19 Ipatinga. sendo necessário carteira do conselho regional, comprovação de que residem no município. Serão imunizados inicialmente os profissionais que estiverem atuando nos serviços de saúde, com vínculo no CNES/CNS.

Para ter aceso ao questionário basta acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/1KwJc1J9fFqSgkDrdd7vUgMVLz5tC_-XGGOoIeoZFOWU/viewform?edit_requested=true