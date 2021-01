Janeiro Branco traz atividades especiais às unidades de saúde de Ipatinga

Com o lema “Todo cuidado conta. Quem cuida da mente, cuida da vida!”, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ipatinga está realizando nesta semana, com a participação de usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), uma série de atividades relacionadas com o Janeiro Branco, campanha que é desenvolvida em todo o país desde 2014, e que busca chamar a atenção para a temática da saúde mental na vida das pessoas. O mês de janeiro foi escolhido porque é quando, teoricamente, as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano.

Conforme a SMS, as ações voltadas para o bem-estar são realizadas por servidores ligados à Equipe Multidisciplinar da Atenção Básica, que trabalha permanentemente focada na prevenção e promoção da saúde. O grupo é integrado por educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e médicos, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

Na terça-feira (26), de 7h30 às 8h30, usuários da Unidade Básica de Saúde Esperança 1 participaram de um Circuito Funcional na quadra do bairro, sob orientação da educadora física Daniela Duarte. Nesta quarta-feira (27), o mesmo programa de atividades foi cumprido pela manhã no estacionamento junto ao campo do Nescau. À tarde, na UBS Esperança 1, também tendo como público os usuários da Unidade, o psicólogo Alexsandro Ribeiro ministrou palestra com o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”, seguindo-se uma dinâmica com a fonoaudióloga Flaviana Alves.

Nesta quinta-feira, de 7h30 às 9h, a quadra do Esperança será palco de Dança e Oficina de Memória – Aulão de Zumba, com direção da educadora física Daniela Duarte e da fonoaudióloga Flaviana Alves. A mesma atividade será repetida na sexta-feira (29), de 8h30 às 8h30, no estacionamento do campo do Nescau.

Ainda na sexta, às 9h, a nutricionista Gheisa Patrizzi ministrará palestra sobre “Como mudar o meu pensamento para mudar meus hábitos alimentares?”, seguindo-se uma Oficina Anti-stress com a fisioterapeuta Carla Silva Costa, na UBS Esperança 1.

O encerramento da programação acontece às 14h de sexta-feira, com abordagem sobre “A importância do lazer e atividade física para a Saúde Mental”, a cargo de Daniela Duarte, Flaviana Alves e a enfermeira Karla.