Levantamento aponta índices do Aedes aegypti acima da média em Timóteo

O setor Centro Controle de Zoonoses do Departamento de Vigilância em Saúde de Timóteo divulgou o primeiro Levantamento de Índice Rápido pelo Aedes aegypti (LIRAa) do ano. A média, em toda a cidade, é de 5,2%, sendo que o máximo preconizado pelo Ministério da Saúde está entre 1 % e 3,9%. Qualquer valor acima disso sinaliza uma situação de risco para um surto.

Segundo informações do Centro de Controle de Zoonoses em alguns bairros a infestação chega a quase 15%, como é o caso do Macuco, com 14,29%; Bromélias, com 12,50%; e Vila dos Técnicos, com 10%. Embora outros bairros tenham registrado índices menores, os percentuais, porém, estão muito acima do preconizado pelo Ministério da Saúde.

Com esses dados, a população deve redobrar a atenção, haja vista que em Timóteo, 90% dos focos identificados estão no interior das casas. Os criadouros predominantes, segundo os levantamentos, continuam sendo vasos de plantas, recipientes de degelo, materiais de construções, calhas, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, caixas de inspeção e ralos.

A população precisa estar atenta e alerta em relação aos focos do mosquito transmissor da dengue, da cikungunya, zika vírus e febre amarela. Segundo a Vigilância Epidemiológica 10 minutos por semana são suficientes para fazer uma varredura no interior das residências e evitar a proliferação do Aedes aegypti.

“É muito importante que a população continue mobilizada para evitar novos casos. A Prefeitura de Timóteo tem feito o seu papel por meio das visitas domiciliares pelos Agentes de Combate a Endemias, por isso o comprometimento dos moradores é fundamental para erradicar o mosquito da dengue”, alerta o Centro de Controle de Zoonoses do Município.