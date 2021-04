Minas começa vacinação das Forças de Segurança e Salvamento

Os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas começaram a ser imunizados em Minas Gerais, conforme orientação do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde (MS).

A partir da 11ª remessa, recebida na última quinta-feira (1º), parte das doses de CoronaVac já será utilizada para imunizar 4.205 profissionais das Forças de Segurança, o que corresponde a 6% deste público-prioritário tomando a D1 (ou primeira dose).

QUANTITATIVO

O quantitativo foi disponibilizado às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 (PNO), tendo como base os números informados pelos municípios, conforme Nota Técnica nº 297/2021, do Ministério da Saúde (MS). A partir destes dados, foram distribuídos os 6% determinados para as categorias, nessa primeira etapa.

PRIORIDADE

A vacinação das Forças de Segurança será ordenada por critérios de prioridade, visando contemplar os profissionais mais expostos à Covid-19. Serão vacinados: os trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes, trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar, trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19, trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

“As Forças de Segurança têm auxiliado tanto nas ações que buscam conter a disseminação da doença, quanto na fiscalização de distanciamento social e de medidas restritivas e preventivas. Além disso, parte desses profissionais têm desenvolvido ações de apoio a operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19”, explica Janaina Fonseca, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Desde o início da pandemia, as Forças de Segurança pública têm participado ativamente das ações de enfrentamento à pandemia. Neste primeiro momento, serão imunizados os profissionais que realizam ações de combate à doença ou que estão envolvidos na resposta pandêmica.

PLEITO DE MINAS

Em 26/3, Romeu Zema pleiteou alteração no calendário do Plano Nacional de Imunização para inclusão das Forças de Segurança. Por videoconferência, o governador participou da primeira reunião com o Comitê Gestor nacional de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na ocasião, ele cobrou o cumprimento dos critérios do Plano Nacional de Imunização (PNI), de forma a garantir a vacinação de todos os idosos, e ainda pediu prioridade no calendário às Forças de Segurança.

Na quinta-feira passada, mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao estado na 11ª remessa enviada pelo MS, o que vem dando continuidade a esta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.