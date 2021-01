Nesta quarta-feira tem live sobre “Saúde Mental em Tempos de Pandemia”

Para fechar o mês da Campanha Janeiro Branco e alertar a população sobre os perigos e cuidados com a saúde psicológica em busca de mais qualidade de vida e bem-estar, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em parceria com sua instituidora, a Usiminas, realiza, no dia 27 de janeiro, a Live “Saúde Mental em Tempos de Pandemia”. O evento acontece a partir das 19 h nas redes sociais da Fundação e no canal do YouTube.

Participam da live especialistas da FSFX, como o psiquiatra Thiago Rodrigo Fernandes da Silva; o psicólogo Sérgio Santos Siqueira; a psicóloga Alessandra Barcelos Menezes e o psiquiatra da infância e adolescência, André Luiz Brandão Toledo.

No conteúdo programático serão abordados temas como: Depressão e outras Doenças Mentais – O que são e como tratar, A Saúde Mental do Brasileiro, Distanciamento e Saúde Mental, Comportamento Infantil na Pandemia, Medo e Doenças Psicológicas, Profissionais da Linha de Frente, entre outros.

Para participar basta acessar uma das redes sociais da Fundação São Francisco Xavier: Instagram (@fsfxoficial); Facebook (@fundacaosaofranciscoxavier) e YouTube (@FundaçãoSãoFranciscoXavier).

Serviço:

Live “Saúde Mental em Tempos de Pandemia”

Dia: 27 de janeiro (quarta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Facebook: @fundacaosaofranciscoxavier YouTube: @FundacaoSãoFranciscoXavier Instagram: @fsfxoficial

Palestrantes:

Thiago Rodrigues Fernandes da Silva, psiquiatra

Sérgio Santos Siqueira, psicólogo

Alessandra Barcelos Menezes, psicóloga

André Luiz Brandão Toledo, psiquiatra da infância e adolescência