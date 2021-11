Do dia 17 ao dia 20 de novembro, especialistas de todo o país se reuniram em Salvador (BA) durante o XXII Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica – SBOC 2021 para discutir os desafios do cuidado ao paciente oncológico. Na ocasião, coordenador médico responsável da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, de Ipatinga, Dr. Luciano de Souza Viana foi um dos palestrantes do evento.

Considerado o maior evento híbrido da oncologia latino-americana em 2021, o congresso contou com aulas e discussões ao vivo com a participação de convidados de diversas partes do mundo, além de conteúdos especiais gravados.

Dr. Luciano destaca a atualização profissional e o encontro com diversos pesquisadores e profissionais dedicados na tarefa de combater o câncer. “Foi uma grande oportunidade e motivo de muita alegria pelo reconhecimento profissional e pela oportunidade de representar nacionalidade uma instituição do tamanho da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio do Hospital Márcio Cunha”, disse o oncologista que participou como palestrante em uma mesa de discussão sobre o câncer de cabeça e pescoço.

A programação incluiu discussões sobre os principais tipos de câncer que afetam a população, neoplasias raras, áreas proeminentes da ciência e da prática oncológica para o diagnóstico e o tratamento, conhecimentos sobre sistemas de saúde, acesso e políticas públicas, entre outras.