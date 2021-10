Outubro Rosa: Saúde de Ipatinga realiza ações de prevenção ao câncer de mama

Diante da alta incidência da doença no país, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, irá realizar diversas atividades para conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de mama. No mês de outubro, alguns prédios públicos, dentre eles a sede do poder Executivo, na praça dos Três Poderes, terão iluminação especial em alusão ao Outubro Rosa.

As atividades começam neste sábado (2), com uma campanha de conscientização na Unidade de Saúde do bairro Cidade Nobre, na avenida Monteiro Lobato, 826. A programação será cumprida de 8h às 12h, e estão previstas diversas atividades, como café da manhã compartilhado; reflexão e mensagem de autoestima; coleta de preventivo com agendamento prévio; autoexame das mamas; solicitação de mamografia; atendimento de odontologia com agendamento prévio; tenda educativa com orientações sobre saúde da mulher; grupo de artesanato com pacientes da Terceira Idade; aulão de zumba e exercícios de relaxamento com grupo de estagiários de Fisioterapia.

DIAGNÓSTICO PRECOCE

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 2020/2022 sejam diagnosticados no Brasil 66.280 novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

De acordo com o Departamento de Atenção Básica (DAB), o diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento rápido e eficaz do câncer de mama, impedindo que o tumor alcance outros órgãos.

O CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres brasileiras. Se diagnosticado e tratado em fase inicial, as chances de cura chegam a 95%. A herança genética, a obesidade, o álcool, o fumo e o número elevado de ciclos menstruais estão entre os principais fatores que estimulam o surgimento da doença.

AUTOEXAME

O autoexame da mama é uma forma de cuidar e conhecer o corpo. Deve ser feito por todas as mulheres a partir de 21 anos de idade, sete dias depois do início da menstruação, quando as mamas se apresentam mais flácidas e indolores. Após a menopausa deve-se definir um dia do mês e realizar o exame sempre com intervalo de 30 dias. Em qualquer alteração (nódulo, retração ou coloração na pele na mama) a mulher deve procurar uma unidade de saúde.

CONFIRA OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS:

Bethânia 1 e 2

Dia 15/10/2021

Bate-papo sobre auto exame e exame citopatológico do colo uterino com acadêmicos de Enfermagem.

Atividades com profissionais de Educação Física.

Caminhada com cartazes, apitos, balões e faixas com a equipe de saúde e do Nasf.

Horário: 7h às 8h

Dia 23/10/2021

Coleta para exame citopatológico do colo uterino; exame clínico das mamas; mamografia

Palestras – orientações sobre alimentação e hábitos saudáveis de vida.

Rastreamento de câncer de boca

Medidas antropométricas

Horário: 7h às 13h

Bom Jardim II

DIA 15/10/2021

Mutirão preventivo e mamografia

Horário: 7h30 às 10h

Vale do Sol e Vila Celeste

Dia 08/10/2021

Ação preventiva na quadra poliesportiva do Vale do Sol com a participação de psicóloga, nutricionista e educadora física.

Horário: 8h às 9h30

Veneza

Dia 08/10/2021

Palestra motivacional e preventiva do câncer de mama

Exposição da Mama Amiga para as pacientes saberem identificar quando devem procurar ajuda profissional

Horário: 8h às 10h

Vila Formosa

Dia 08/10/2021

Orientações em sala de espera

Solicitação de mamografias no decorrer do mês de outubro.

Piquenique no Parque Ipanema com usuários da Unidade de Saúde, com um momento de orientação sobre o câncer de mama e autoestima, caminhada e alongamento, como incentivo à prática de atividade física.

Horário: 8h às 10h

Iguaçu

Dia 19/10/2021

Palestra com grupo participante do NASF. Atividades serão realizadas por estagiários de Fisioterapia

Horário: 7h30 às 8h30

Parque das Águas

Dia 20/10/2021

Palestra sobre a prevenção do câncer de mama e colo do útero.

Apoio do grupo Mundo Solidário, com serviços de cuidados de beleza.

Horário: 8h30 às 10h

Limoeiro

DIA 18/10/2021

Encontro com os grupos na quadra do bairro para orientações

Horário: 7h às 9h

Nova Esperança

Dia 14/10/2021

Palestra sobre tipos de câncer de mama e prevenção com clínico geral

Horário: 13h30 às 15h30

Dia 23/10/2021

Mutirão de preventivo pela enfermeira Patrícia Abrantes

Horário: 8h às 12h

Dia 27/10/2021

Bate-papo sobre câncer mama e saúde mental com equipe técnica de saúde

Horário: 8h às 10h

Vila Militar

DIA 23/10/2021

Mutirão preventivo e mamografias