Paraíso contrata mais profissionais da Saúde para ampliar imunização

A Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso, capacitou nesta segunda-feira (24), novos profissionais contratados pelo município para reforçar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao todo, foram treinados 16 profissionais de saúde, entre técnicos e enfermeiros. Com a equipe reforçada, a Prefeitura vai ampliar a imunização, a partir desta quarta-feira (26), com a inclusão da unidade de Estratégia da Saúde da Família (ESF) do bairro Águas Claras na campanha. Agora serão cinco unidades de referência para vacinar a população contra a Covid.

Além do Águas Claras, as unidades de ESF do Cidade Nova, Industrial Azul, Centro e Ipaba de Paraíso vão continuar como polos de referência da campanha. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, no momento, Santana do Paraíso está vacinando o Grupo Comorbidades.

Entre os dias 26 de maio e 2 de junho, serão vacinadas todas as pessoas com Síndrome de Down; todas as pessoas com Doença Renal Crônica em terapia de substituição renal (diálise); pessoas com comorbidades de 40 a 59 anos; e todas as pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Entre os dias 7 e 11 de junho, serão imunizadas pessoas com comorbidades de 30 a 39 anos. Já entre os dias 14 e 18 de junho, serão vacinadas pessoas com comorbidades de 18 a 29 anos. A vacinação ocorrerá sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h30.

Os usuários deverão comparecer às unidades de ESF com os seguintes documentos: cartão de vacina, documento de RG/CPF/ Cartão SUS, comprovante de endereço, laudo médico atualizado e/ou declaração médica atualizada que contemple a comorbidade.

GESTANTES E PUÉRPERAS

Com base na Nota Técnica 651/2021 do Ministério da Saúde, no momento, só poderão ser vacinadas gestantes e puérperas que possuam alguma comorbidade. Ambas só poderão ser imunizadas com CoronaVac ou Pfizer. Como a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) não enviará vacina da Pfizer para Santana do Paraíso, o município só poderá imunizar gestantes e puérperas que tenham comorbidades com a CoronaVac. Atualmente, a Dose 1 da CoronaVac está em falta no Brasil. Dessa forma, assim que o Ministério da Saúde regularizar o fornecimento da CoronaVac aos municípios, Santana do Paraíso irá realizar a vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO:

Data: 26/05/2021 a 02/06/2021

Todas as pessoas com Síndrome de Down.

Todas as pessoas com Doença Renal Crônica em terapia de substituição renal (diálise).

Pessoas com Comorbidades de 40 a 59 anos.

Todas as pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Data: 07/06/2021 a 11/06/2021

Pessoas com Comorbidades de 30 a 39 anos.

Data: 14/06/2021 a 18/06/2021

Pessoas com Comorbidades de 18 a 29 anos.

Horário: 8h às 14h30

Documentos necessários: cartão de vacina, documento de RG/CPF/ Cartão SUS, comprovante de endereço, laudo médico atualizado e/ou declaração médica atualizada que contemple a comorbidade.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

– ESF do Águas Claras (para usuários das unidades do Jardim Vitória e Águas Claras);

– ESF do Centro (para usuários das unidades do Residencial Paraíso, Veraneio, São José e Centro);

– ESF do Industrial Azul (para usuários das unidades do Industrial Vermelho e Azul);

– ESF do Cidade Nova (para usuários das unidades do Parque Caravelas e Cidade Nova);

– ESF de Ipaba do Paraíso (somente para usuários do bairro Ipaba de Paraíso).