Paraíso inicia programa contra o tabagismo

A Prefeitura de Santana do Paraíso lançou o programa Paraíso Sem Cigarro. O projeto dispõe de equipe multidisciplinar, composta por médico generalista, psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga, educadora física e fisioterapeuta. “A finalidade do programa é ajudar, de forma efetiva, o usuário a superar o vício e melhorar sua condição de vida e saúde”, explica Renata Cristina Arruda Sampaio, diretora da Atenção Básica da Saúde no município.

Os usuários que desejarem abandonar o vício em tabaco podem se inscrever no programa por telefone, pelo (31) 98678-2483 (WhatsApp), ou de forma presencial, das 7h às 16h, nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) dos bairros São José, Veraneio, Centro, Industrial Azul, Cidade Nova e Parque Caravelas. Após as inscrições, um profissional do programa entrará em contato com o usuário para o agendamento da avaliação.

O projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e coordenado pela psicóloga Luciene Dias. Os atendimentos são realizados nas cinco unidades de ESF onde é possível fazer as inscrições.

Luciene Dias endossa as palavras de Renata Sampaio e afirma que o programa tem o intuito de “auxiliar no combate aos fatores de risco ocasionados pelo tabaco, bem como contribuir para que participantes do projeto consigam cessar o hábito de fumar”.