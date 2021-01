Paraíso inicia serviço de entrega de medicamentos em casa

Os pacientes com suspeita de Covid-19 em Santana do Paraíso, a partir de agora, vão receber os medicamentos prescritos em domicílio, sem a necessidade de buscá-los na Farmácia de Todos, como ocorria antes. A entrega será feita por moto, serviço que começou a funcionar nesta segunda-feira (25). Quando o usuário sair do consultório médico, nas unidades de saúde, a receita vai ser retida pela equipe de saúde, que irá enviá-la para a Farmácia de Todos e a medicação será entregue em casa, conforme explica a secretária municipal de Saúde, Maria Aparecida Acipreste.

“O governo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, definiu um fluxo para dar maior comodidade aos pacientes e aos usuários com suspeita ou confirmados com a Covid-19. Estes pacientes, quando eles saírem do consultório médico, com alguma prescrição, com alguma receita, eles terão o medicamento no próprio domicílio através de um serviço de motoboy. Isso é importante porque vai possibilitar que o usuário faça seu isolamento social de forma adequada e preconizada pelo Ministério da Saúde. Além disso, esse serviço dá mais comodidade ao paciente, por receber o medicamento no próprio município”, pontua Maria Aparecida.

A secretária acrescenta que a mudança contribui para diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus. “Quando o paciente está com suspeita de ter contraído a Covid-19, ele deve ficar em casa junto com os familiares e cumprir o isolamento social, conforme orientado pelo médico e pela equipe de saúde. E a entrega em domicílio vai impedir o paciente de se deslocar pela cidade, com o risco de transmitir a doença para outras pessoas”, ressalta.

A Farmácia de Todos (Unidade de Santana do Paraíso) fica na rua Antônio Luiz, nº 60, no bairro Josefino Anício, próximo à Quadra Poliesportiva, na área central do município. O telefone de atendimento é o (31) 3251-6623.