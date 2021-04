Paraíso oferece transporte para idosos irem até local de vacinação

Com o objetivo de agilizar a imunização da população, a Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso começou a realizar nesta semana, o transporte de idosos, por meio de ônibus, para as três unidades referência de Estratégia de Saúde da Família (ESF) onde estão ocorrendo a vacinação contra a Covid-19, que são as ESF do Centro, Industrial Azul e Cidade Nova.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) é que entram em contato com os idosos para vacinarem e marcarem o local onde o ônibus irá pegá-los. É realizado o transporte de no mínimo 20 idosos por dia para cada unidade, com respeito às medidas de protocolo de segurança sanitária. No momento, o Município já está vacinando idosos da faixa etária entre 65 a 70 anos.

Como as aulas presenciais estão suspensas, em razão da Onda Roxa, a Secretaria Municipal de Educação cedeu ônibus escolares para realizar o transporte dos idosos.

Confira a programação do horário e local de saída dos ônibus:

Vacinação na ESF do Centro

13h – saída do Residencial Paraíso

14h – saída do Veraneio

16h – saída do São José

Vacinação na ESF do Industrial Azul

13h – saída do Jardim Vitória

14h – saída da ESF Industrial Vermelho

Vacinação na ESF do Cidade Nova

13h – saída do Águas Claras

14h – saída do Parque Caravelas