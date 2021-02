Paraíso quer zerar “fila da morte” em 20 meses

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, junto com uma comitiva de prefeitos da Região do Vale do Aço, participou de um encontro com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, nessa terça-feira (9), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O chefe do Executo solicitou ao secretário, a liberação de um recurso da ordem de R$ 900 mil, que seria o suficiente para zerar a fila de espera por exames, consultas e outros procedimentos médicos no município.

“Além do recurso que solicitamos ao governo do Estado, nós também estamos fazendo um esforço, junto à Secretaria Municipal de Fazenda, para fazer um aporte extra para a saúde e fazer essa fila andar, porque nosso objetivo é equacionar essa demanda em até 20 meses. Essa fila, na verdade, é a fila da vergonha, do caos. Eu diria até que é a fila da morte, porque tem gente aguardando cirurgia desde 2012. Isso é inconcebível. Então nós vamos trabalhar firme na saúde, inclusive com a liberação de recurso extra, para que possamos atender a nossa população”, garantiu Bruno Morato.

O prefeito acrescenta que solicitou ao secretário de Estado de Saúde “atenção para Santana do Paraíso, que tem uma situação caótica, fruto de muitos anos de interferência política na gestão da saúde, em que se fazia uso da saúde para politicagem. Algumas pessoas furavam a fila e para outras pessoas a fila não andava. Isso acabou em nossa gestão, mas sobrou o saldo negativo do passado, que é uma demanda expressiva, visto que temos 901 pessoas aguardando ultrassonografia e outros exames e procedimentos”, afirma.

Além da extensa fila de espera por exames de ultrassonografia, há espera por endoscopia (172 pessoas aguardando), doppler (208), colonoscopia (74), oftalmologista (588), ortopedista (564), neurologia adulto (217), cardiologia (246), angiologista (173) e cirurgia geral (140).

Na Cidade Administrativa, além de representar Santana do Paraíso, Bruno Morato esteve como representante do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço (Consaúde), do qual é vice-presidente, juntamente com o presidente da instituição, Márcio Lima de Paula, prefeito de Jaguaraçu. “O secretário Carlos Eduardo Amaral disse que será lançado um Edital nos próximos meses, em que o Consaúde pode vir a receber em torno de R$ 500 mil. Como Santana do Paraíso integra o consórcio, nossa população também será beneficiada”, afirma Bruno Morato.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Como representantes do Consaúde, Bruno Morato e Márcio Lima de Paula também aproveitaram a reunião na Cidade Administrativa para tratar sobre a situação da vacinação contra a Covid-19 na região e no estado. “Nós pleiteamos mais vacinas para a nossa região e o secretário de Estado de Saúde ponderou que há uma limitação de produção e que, dentro desse limite, ele tem se esforçado para atender os municípios de maneira equitativa.

Além disso, o secretário informou que, neste primeiro momento, serão vacinados os idosos, os profissionais de saúde e demais pessoas que trabalham na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 e, posteriormente, as pessoas a partir de 90 anos. E à medida que as vacinas forem produzidas, outras categorias serão vacinadas”, pontua Bruno Morato.