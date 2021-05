Prefeito de Fabriciano assume vice-presidência de Tecnologias da Saúde da FNP

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius (PSDB) assumiu nesta quinta-feira (20), uma das vice-presidências da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O chefe do Executivo fabricianense, que também é médico geriatra, foi eleito pelos demais prefeitos e prefeitas para atuar no tema Tecnologias Aplicadas da Saúde, uma das áreas prioritárias da entidade.

“Fico feliz de mais uma vez fazer parte da Frente e, sobretudo, como representante da saúde, que é minha área de atuação. Acredito que, junto com os colegas, temos muito a contribuir para políticas públicas de saúde no Brasil, buscando a melhoria dos serviços prestados ao cidadão”, resumiu. “Vamos trabalhar questões tributárias para que os municípios com instituições hospitalares gozem dos mesmos direitos das OSCIP e instituições filantrópicas entre outras pautas prioritárias”, antecipa o prefeito.

Esta é a segunda vez que Marcos Vinicius é eleito para cargos junto à FNP. Antes, atuou como vice-presidente do G-100 – grupo formado por municípios acima de 100 mil habitantes com alta vulnerabilidade social e baixa renda per-capita. Em sua passagem, teve atuação destacada no impacto da Reforma da Previdenciária nos municípios com Regime Próprio, Marco de Saneamento e a Habitação Popular.

Marcos Vinicius também é atual vice-presidente da Associação dos Municípios Mineiros (AMM) 2019/2022 e presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas Gerais (Consurge), órgão responsável pela efetivação do Samu-192 na região Leste e também gestor do serviço.

A solenidade aconteceu de forma virtual em virtude da pandemia de Covid-19. Marcos Vinicius acompanhou de seu gabinete. Na ocasião, foram eleitos e empossados prefeitos (as) para as vice-presidências regionais e prefeitos (as) que cuidarão de outros temas também prioritários, tais como: Políticas Sociais, Resíduos Sólidos, Segurança Pública, Meio Ambiente, Cultura, Trânsito etc.

FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS

Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos. Tem como foco de atuação os 412 municípios com mais de 80 mil habitantes Esse recorte abrange 100% das capitais, 61% dos habitantes e 74% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. A entidade é organizada em diretoria executiva, vice-presidências temáticas, por faixa populacional, estaduais e um conselho fiscal.