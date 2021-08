Prefeitura lança programa Fila Zero na saúde em Santana do Paraíso

A Prefeitura de Santana do Paraíso está empenhada em equacionar a longa fila de espera na área da saúde no município, até o fim de 2021. Para cumprir este objetivo, o governo está lançando o programa Fila Zera na Saúde, que vai garantir a realização de 1.925 exames, 2.898 consultas e 451 cirurgias até dezembro, o que totaliza 5.274 procedimentos.

De acordo com o prefeito Bruno Morato, esse é um momento histórico para Santana do Paraíso. “Esse programa demonstra um comprometimento do nosso governo em cuidar da saúde da nossa população”, resume.

O prefeito esclarece, ainda, que os munícipes que estão aguardando procedimentos devem fazer o recadastramento. As datas, os horários e os locais estão disponíveis nas redes sociais do município (pelo Instagram: @prefeituradoparaiso e Facebook: Prefeitura de Santana do Paraíso) e no portal eletrônico da Prefeitura (www.santanadoparaiso.mg.gov.br).