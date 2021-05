Presente Dia das Mães: homem realiza última sessão de quimioterapia e mãe relata gratidão

Uma imagem de esperança em tempos tão difíceis. Vinícius Costa Santos, de 36 anos, diagnosticado há um ano com câncer de testículo, fez na quinta-feira, dia 6 de maio, sua última sessão de quimioterapia, no Centro de Alta Complexidade do Hospital de Cubatão, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX). Acompanhado da esposa Camila Campos Oliveira, ele comemorou e dividiu com médicos e enfermeiros essa etapa da sua batalha pela vida. Vinícius fez questão de oferecer uma lembrança para cada um dos profissionais de saúde que estiveram ao seu lado no processo quimioterápico.

Esse era o presente de Dia das Mães que a dona Rozana Maria Silva da Costa, mãe de Vinícius e a sua mulher Camila tanto esperavam. Elas vão poder celebrar o próximo domingo, com o filho e marido mais forte e confiante para superar a doença. Vinícius ainda vai passar por uma reavaliação e continuará tendo acompanhamento médico. Para dona Rozana, esse é um momento de gratidão e para celebrar. Ela enviou à equipe multidisciplinar do Hospital uma mensagem de agradecimento.

“Sinto uma tamanha emoção por meu filho ter finalizado mais essa etapa da vida dele. Queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, desde as meninas que fizeram a fichinha dele lá na frente, da doutora, das enfermeiras, das técnicas, da assistente social, de todos. Muito obrigada! Que Deus abençoe a vida de vocês e que nunca falte para vocês um carinho e um aconchego, que foi o que vocês deram para o meu filho. Gostaria de dar um abraço em cada uma de vocês, mas o momento não permite. Se não fosse o carinho, a atenção talvez ele não tivesse conseguido”, disse.

Emocionada, ela fala da força que ganhou com a coragem do filho. “Meu filho é frágil, ou melhor, eu achei que ele fosse frágil, mas ele é um guerreiro. Segurou forte esse momento difícil e com isso me fez forte também. Desculpem as lágrimas e muito obrigada pelo carinho e atenção que vocês deram ao meu bebê”, finaliza.