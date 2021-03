Profissionais de saúde de Ipatinga agradecem pelas manifestações de fé e orações

Equipes de saúde de Ipatinga que têm trabalhado de forma incansável na assistência a pacientes contaminados com o coronavírus realizaram uma tocante manifestação diante da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), junto ao Hospital Municipal, na noite desta quinta-feira (25). Voluntariamente, os servidores se juntaram para expressar em público, com faixas e longos aplausos coletivos, a gratidão pelas fervorosas orações e clamores dirigidos aos doentes, suas famílias e grupos de socorro médico neste período crítico da doença.

Surpreendidos com o ato, lá estavam, mais uma vez, representantes de várias denominações religiosas, e não apenas eles se emocionaram com a homenagem. As palmas foram engrossadas por parentes, amigos das vítimas e também pessoas que passavam pela rua e foram tocadas pela cena.

Há duas semanas, congregados da Assembleia de Deus – Ministério Intercessão e pessoas ligadas a diversas outras denominações se reúnem em frente ao SAMU e Hospital Municipal para suplicar pelo restabelecimento dos enfermos e pedir proteção para os profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus.

“Estamos todos os dias na luta contra esse vírus e em alguns deles saímos exaustos de uma longa jornada. Mas quando nos deparamos com as orações dessas pessoas em nosso favor a força é renovada. Diante de uma atitude tão bonita como essa, só nos resta agradecer e prestar nossa homenagem também. Estamos juntos, unidos nos fortalecemos para vencer essa guerra”, anima-se o socorrista José Luiz.

Geraldo Azevedo, um dos participantes das vigílias e que está com uma irmã, vítima de covid, intubada há 12 dias, se emocionou com a homenagem realizada pelas equipes de saúde. “Precisamos ser gratos pela dedicação de todos os profissionais de saúde, que se empenham e se expõem sobremaneira para salvar vidas. Deus saberá recompensá-los por essa entrega, esse espírito de solidariedade, esse sacrifício em favor de toda a sociedade”, disse.