Aconteceu durante a manhã e tarde do último sábado (6), no auditório da Faculdade de Medicina do Vale do Aço (Univaço), um treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Avançado de Vida em Pediatria (em inglês, PALS – Pediatric Advanced Life Support), voltado para os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Participaram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores-socorristas.

O evento foi organizado pela Univaço, a pedido da Prefeitura de Ipatinga, “o que reforça um dos pressupostos da atual administração, que é a interação e cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, visando iniciativas que representem o bem comum e melhoria da qualidade de vida da população”, resumiu o secretário de Saúde do município, Cléber de Faria.

“Todos sabem como a administração municipal, desde o início do governo, vislumbra parcerias com a iniciativa privada, e é notório o quanto esse espírito de complementaridade que procuramos estimular significa para o desenvolvimento do nosso município. Assim é que, em contato com o Dr. Ângelo Cunha, profissional do Samu de Ipatinga e docente da Univaço, vislumbramos a possibilidade de promover este importante treinamento para nossos profissionais e, então, ele foi viabilizado. O foco na atenção a pacientes pediátricos se deve ao fato de que o atendimento a crianças normalmente envolve uma alta carga emocional, requerendo habilidades especiais dos profissionais inclusive sob o ponto de vista psicológico”, acrescentou Cléber.