Programa de voluntariado da Usiminas promove campanha de doação de sangue

O programa Voluntários Usiminas (VOU) está em constante busca por oportunidades de contribuir com as comunidades onde a Usiminas está presente. Uma das ações do programa é a campanha de doação de sangue, realizada em parceria com a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas em saúde e educação.

Somente nesses primeiros meses de 2021, os grupos de voluntários realizaram doações de sangue, em Ipatinga (MG) e em Cubatão (SP). Entre colaboradores e acompanhantes, foram mais de 70 doares. A cada bolsa de sangue doada, em média, quatro pessoas podem ser beneficiadas, o que significa que será possível ajudar quase 300 pessoas.

A campanha de doação de sangue é uma das atividades realizadas periodicamente dentro do VOU. “Acreditamos que o voluntariado é uma experiência transformadora, que faz a diferença na vida dos colaboradores e das comunidades. Essa é uma maneira de reforçarmos nosso compromisso de atuar para a construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Por isso, buscamos estimular cada vez mais a participação dos colaboradores e da comunidade em nossas ações”, comenta Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas.

Mesmo com a ajuda frequente do Voluntários Usiminas, os bancos de sangue seguem necessitando de doações, para que os estoques se mantenham adequados para o atendimento dos pacientes, especialmente nesse momento de pandemia. Se você também quiser realizar essa ação solidária é possível agendar um horário diretamente no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, pelo (31) 3829-9600 ou pelo WhatsApp (31) 99686-1060. Em Cubatão, as doações acontecem no Hospital de Cubatão e o agendamento pode ser feito pelo (13) 3388 4887.