Iniciado pela Prefeitura de Ipatinga em outubro deste ano, o “Programa Fila Zero” já reduziu em quase 70% a fila de espera por exames de ultrassonografia no município. A ação desenvolvida pela Secretaria de Saúde pretende eliminar completamente a demanda reprimida de exames de ultrassom junto à rede local de atendimento. Em pouco mais de 60 dias, os agendamentos foram reduzidos de 49,7 mil para 15 mil exames programados.

Para execução do “Programa Fila Zero”, foram contratados pelo governo municipal 30 mil novos exames de ultrassom, que se somaram a outros 17 mil já previstos para 2021. Parte dos exames são realizados pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), dentro de suas unidades de atendimento, e outra parte numa carreta com profissionais e equipamentos que percorre as regionais do município.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, reforça que o principal objetivo do Programa é reduzir a espera por exames. Além de iniciativas como o Fila Zero, a Secretaria de Saúde vem trabalhando em muitas outras ações para ampliar e melhorar a oferta de atendimentos diversos para a população.

“Investimos no fortalecimento da Atenção Básica, com a contratação de novos médicos para atender nas Unidades Básicas de Saúde, inclusive no programa Saúde na Hora; suprimos em 90% os estoques de medicamentos (apesar da escassez de muitos produtos no mercado) e, já para o próximo ano, está prevista a construção de três novas Unidades de Saúde”, ressaltou o prefeito.

FILA ZERO 2022

O diretor do Departamento de Regulação, Wallison Medeiros, explica que as marcações de exames continuam sendo realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde conforme disponibilidade de agenda, levando em consideração prioritariamente os casos mais urgentes e o tempo de espera na fila. “Vamos continuar com o Programa em 2022 até conseguirmos eliminar integralmente essa fila de espera para exames de ultrassonografia. Nossa previsão é conseguirmos zerar as demandas até março”, adiantou.