Programa Remédio em Casa passa a ser permanente em Timóteo

Neste mês que o Programa Remédio em Casa está completando um ano, o Município de Timóteo está reorganizando a entrega dos medicamentos em domicílio e ampliou o horário de funcionamento presencial nas quatro farmácias municipais. A boa notícia para a população, segundo explica a coordenadora de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida, Wanessa Spínola Castro, é que o programa deixou de ser temporário – haja vista que ele foi criado em função da pandemia por Covid-19 – para se tornar permanente. “Dessa forma estamos viabilizando algumas mudanças para tornar o atendimento ainda mais otimizado para a população”, disse Wanessa.

O atendimento de forma presencial está com horário estendido: a farmácia Central, no Bairro Cento-Norte, funciona de 8h às 17h; a da Sede, no Bairro Centro-Sul, de 8hàs 17h; a do Distrito de Cachoeira do Vale, de 8h às 16h e a do Bairro Macuco, de 7h às 13h. Para o usuário retirar seu medicamento nas farmácias municipais ele deve apresentar a receita emitida pelo serviço de saúde SUS Municipal, documento de identidade do paciente e responsável (quando paciente menor de 18 anos) e comprovante de endereço, já que o usuário precisa residir em Timóteo.

No caso do Programa Remédio em Casa, o prazo para entrega é de 24 a 72 horas após o recebimento do pedido, sendo necessário enviar para o whatsapp que abrange seu endereço, as fotos nítidas dos seguintes documentos: receita emitida pelo serviço de saúde SUS Municipal, documento de identidade do paciente e responsável (quando paciente menor de 18 anos) e comprovante de endereço, já que o usuário precisa residir em Timóteo.

Wanessa chama a atenção para algumas situações que têm causado problemas na entrega e orienta: “não espere o medicamento de uso contínuo acabar para enviar o seu pedido, pois até 5 dias antes da data prevista será liberado, evitando assim a interrupção no tratamento”. Outra fator que está sobrecarregando o serviço é que em alguns casos o motoqueiro tem voltado de três a quatro vezes no mesmo endereço por não encontrar o morador, situações como esta atrasam as entregas daquelas pessoas que realmente necessitam do serviço.

O Programa Remédio em Casa foi idealizado para atender as pessoas que estão acamadas, com dificuldade de locomoção e domiciliados, pacientes que fazem tratamento contínuo de medicamentos, contudo durante a pandemia o programa foi estendido a todos os munícipes. Para evitar os transtornos é importante que o solicitante aguarde a entrega em casa. Caso o morador não seja encontrado, a solicitação e entrega do medicamento será feita, presencialmente, na farmácia municipal mais próxima da residência. “Lembrando que todos os protocolos sanitários continuam sendo aplicados para evitar a transmissão e o contágio pelo coronavírus”, explicou Wanessa Castro.