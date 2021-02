Projeto Olhar no Autismo será lançado em Santana do Paraíso

A Prefeitura de Santana do Paraíso está preparando o lançamento do projeto Olhar no Autismo, que irá valorizar a participação dos pais, familiares e da comunidade no acompanhamento das crianças com suspeita ou já diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A primeira reunião para apresentação do projeto e seus objetivos ocorreu nessa segunda-feira (22), na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Equipe Azul do bairro Industrial.

A diretora da Atenção Básica da Saúde, Renata Cristina Arruda Sampaio, explica que o Olhar no Autismo visa contribuir com atendimento multidisciplinar, composto por: fonoaudióloga, psicóloga, educadora física, fisioterapeuta, nutricionista e pediatria na assistência e acompanhamento das crianças com diagnóstico de autismo de todo o município de Santana do Paraíso. “O projeto certamente será um pilar no avanço do desenvolvimento infantil”, destaca Renata Sampaio.

A fonoaudióloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), Stephanie Martins, acrescenta que o projeto Olhar no Autismo será fundamental para orientar pais, cuidadores, responsáveis e a comunidade escolar sobre o cuidado e o manejo das crianças com o transtorno do espectro autista. “Na reunião de segunda-feira nós abordamos com os pais e a Educação sobre os objetivos que queremos com o projeto, que são integração com pais e a Educação, treinamento de pais, capacitação de educadores no manejo das crianças dentro da escola, além de tentar criar um espaço próprio para o atendimento multiprofissional”, diz.

Stephanie Martins enfatiza que as abordagens do projeto vão ocorrer de forma variada. “Haverá grupo de orientação de pais, atendimento individual, oficinas, palestras, orientação e conscientização da comunidade sobre o autismo”, afirma.