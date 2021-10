Centenas de pessoas que há anos estavam na fila de espera por consultas, exame e outros procedimentos médicos estão sendo contempladas em Santana do Paraíso, por meio do programa Fila Zero na Saúde lançado em agosto. Nesta segunda-feira (25), a prefeitura executou mais uma ação do programa. Desta vez foi o Mutirão da Saúde, que realizou 150 consultas com o médico oftalmologista Luiz Felipe Henrique, de Niterói (RJ), credenciado pelo Hospital Jaques Gonçalves Pereira, de Belo Oriente, parceiro do município de Santana do Paraíso no Fila Zero na Saúde.

O mutirão ocorreu no Salão Paroquial do Centro, na Avenida Bonfim, ao lado da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF). O prefeito Bruno Morato compareceu ao local, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Maria Aparecida Acipreste. Conforme o prefeito, o próximo passo é realizar cirurgias de catarata.

“Iniciamos a semana com nosso mutirão de consultas oftalmológicas. E ainda esta semana vamos autorizar mais de 50 cirurgias de catarata. Tudo isso dentro do nosso programa Fila Zero na Saúde, em que nós vamos equacionar todas as demandas da saúde. Até dezembro deste ano, vamos autorizar mais de 5 mil procedimentos, entre consultas especializadas, exames e cirurgias, com objetivo de pôr fim a toda essa demanda reprimida. Mais uma vez, estamos reafirmando nosso compromisso de bem cuidar da nossa população”, afirmou Bruno Morato.

A diretora da Regulação da Saúde em Santana do Paraíso, Vera Lúcia Damasceno, que coordenou o Mutirão, destacou que mais ações como a desta segunda-feira estão na pauta. “Outros mutirões serão realizados para acabarmos de vez com a longa espera dos pacientes. Com o programa Fila Zero, lançado pelo governo, vamos resolver esse problema herdado de anos anteriores. As ações atuais demonstram que a saúde é prioridade em Santana do Paraíso”, frisou.

O diretor do Hospital Jaques Gonçalves Pereira, Heleno de Melo Boy, e o médico ortopedista Waldeck Caroso, que atua no hospital, compareceram ao Mutirão da Saúde para acompanhar as atividades do evento. O apoio da deputada federal Greyce Elias, por meio de verba de emenda parlamentar, foi fundamental para a realização do mutirão.