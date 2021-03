Santana do Paraíso terá base do Samu Regional

O município de Santana do Paraíso contará com uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional ainda este ano. A boa notícia foi confirmada nesta segunda-feira (8), em reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência Macro Leste de Minas (Consurge), realizada em Mesquita.

“O Consurge é o órgão que mantém o Samu Regional. Até o meio do ano, teremos uma base do Samu em Santana do Paraíso, que provisoriamente irá atender as cidades de Paraíso, Mesquita, Joanésia e Braúnas. As ambulâncias já foram compradas pelo Consurge, com recursos de emendas parlamentares. E a Prefeitura de Santana do Paraíso está tomando todas as medidas para que, o quanto antes, essa base do Samu possa ser instalada em nossa cidade”, afirma o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, que é conselheiro do Consurge.

Também participaram da reunião desta segunda-feira o presidente do Consurge e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, o prefeito de Mesquita, Ronaldo, o prefeito de Joanésia, Aiken, e representantes do Consurge.

Bruno Morato afirma que, na próxima assembleia do Consórcio, será votada a implantação de uma base do Samu em Joanésia. “Com a implantação desta base, será oferecido um serviço com maior rapidez para a população de Joanésia, Mesquita e Braúnas também”, ressalta.