Saúde Bucal retoma atividades nas escolas de Fabriciano

O Departamento de Odontologia da Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano, retoma nesta quinta-feira (9), as ações educativas de saúde bucal e escovação supervisionada nas escolas municipais. Interrompidas no início da pandemia do novo coronavírus, as ações agora integram o “Programa Novo Tempo para Sorrir”, mais abrangente e condizente com o momento que o município vive. O trabalho, que visa garantir a melhoria na dentição das crianças e saúde bucal na vida adulta, faz parte das políticas da administração municipal.

O “Novo Tempo para Sorrir” começa como projeto piloto na Escola Municipal Maria da Penha Lima, bairro Morada do Vale. Nas semanas seguintes todas as escolas municipais serão incluídas no programa.

O setor de Odontologia foi remodelado desde 2017 e vários investimentos foram feitos. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) receberam modernas clínicas odontológicas e o trabalho nas escolas está sendo remodelado com foco na prevenção.

CONSCIENTIZAÇÃO

O coordenador de Odontologia da Secretaria de Governança da Saúde, o cirurgião dentista e auditor, Carlos Antônio de Souza, diz que um dos focos do trabalho é a conscientização. “Queremos passar para as crianças uma mensagem simples, que é ter consciência sobre a importância do consumo consciente de açúcar, por exemplo. As crianças adoram todo tipo de açúcar, mas precisam saber que o consumo tem de ser moderado e que precisam escovar os dentes no máximo até 15 minutos depois”, disse.

PARCERIA COM A FADIPA

Uma parceria com a Escola de Odontologia da Fadipa (Faculdade de Direito de Ipatinga), vai possibilitar nesta nova fase um trabalho amplo, que abrangerá a rede municipal de ensino, das creches ao 9º ano escolar. Ao mesmo tempo, os alunos do curso poderão aprimorar seus conhecimentos aproveitando a estrutura dos serviços oferecidos pelo município. O estágio compreenderá cinco ciclos independentes, porém interligados, cada um deles considerando modalidades de atenção odontológicas específicas ao nível de capacitação apresentado por cada Acadêmico.

Sob supervisão de um cirurgião dentista da equipe da Prefeitura, os estagiários estarão nas unidades estudantis diariamente orientando, ensinando e praticando com as crianças. Desde o básico, como aulas de escovação, aos atendimentos especializados no CEO (Centro Especializado de Odontologia). Os estudantes participarão de atividades educativas, clínicas de atenção básica inicial e avançada (próteses), além de ações de gestão, sempre sob acompanhamento de um profissional da rede.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, diz que a retomada do programa é a certeza de que a vida está voltando ao normal. “O controle da pandemia por meio da vacinação vai aos poucos possibilitando o retorno de todos os serviços de saúde. Agora voltamos com o projeto de odontologia nas escolas, que é muito importante para a saúde da população. Saúde bucal não é luxo, é necessidade e temos consciência de que precisamos avançar, oferecendo à população o que podemos fazer de melhor”, disse.